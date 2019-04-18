По итогам официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию 17 апреля было подписано Соглашение об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Что подразумевает данное соглашение пока не известно. Однако, мы выделили пять важных проблем в этом направлении, которые, по мнению экспертов, ждут своего быстрейшего решения.

Регистрация

Одна из самых больных тем трудовой миграции – порядок регистрации. В июле прошлого года в России были внесены поправки в Закон о правилах въезда и выезда из РФ, которые ужесточили и без того строгие правила регистрации.

Так, например, новые изменения обязуют мигрантов получать регистрацию только по месту фактического проживания. Ранее иностранцев можно было регистрировать по месту работы.

Проблема в том, что собственники квартир часто попросту отказываются регистрировать у себя мигрантов, не желая платить налоги и разбираться в тонкостях малопонятного законодательства. В результате многие таджикские трудовые мигранты не могут в указанный срок оформить регистрацию и поневоле оказываются в списке нарушителей российского законодательства.

Также давно уже таджикские трудовые мигранты безуспешно добиваются упрощения процедур постановки на учет и определения правового статуса членов семей трудовых мигрантов.

Депортация и амнистия

Ужесточение миграционного законодательства в России привело к тому, что за последние 5 лет оттуда были депортированы более 300 тысяч граждан Таджикистана.

В 2017 году в России была проведена «миграционная амнистия», в рамках которой более 100 тысяч граждан Таджикистана были исключены из списка депортированных и заново обрели возможность въезда в РФ.

По состоянию на конец 2018 года более 220 тыс. таджикистанцам въезд в Россию запрещен.

Из них более 12 тыс. граждан депортированы на 10 лет из-за приобретения и использования фальшивых патентов и других документов. Около 5 тысяч граждан Таджикистана, у которых во время пребывания на территории РФ были выявлены такие инфекционные заболевания, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и др., лишены права на въезд в Россию пожизненно. Основная же масса наших сограждан выдворены за нарушения правил пребывания в РФ.

Пенсионное обеспечение

Ежегодно на заработки в Россию выезжают сотни тысяч граждан Таджикистана. Некоторые наши соотечественники трудятся там годами. Однако вопрос о назначении пенсии трудовым мигрантам остается нерешенным: платить трудягам не хотят ни в России, ни в Таджикистане.

Таджикская сторона считает, что раз мигранты годами работают в России, платят там социальный налог, то эта страна должна либо взять на себя решение этого вопроса, либо таджикские власти получат эти средства обратно и будут выплачивать в виде пенсий мигрантам, достигшим пенсионного возраста.

В России же приводят свой аргумент – ежегодно таджикские трудовые мигранты отправляют на родину значительную сумму денег, помогая властям пополнить республиканский бюджет.

По данным Центробанка РФ, объем денежных переводов частных лиц из России в Таджикистан по итогам прошлого года составил $2 млрд 553 млн. И будет правильно, если из этой суммы таджикским трудовым мигрантам будут отчисленны средства на пенсию, - считают в Москве.

В последние годы дело, вроде, сдвинулось с мертвой точки, и сейчас, по утверждению властей республики, стороны близки к подписанию соглашения, подготовленного еще три года назад.

Патенты

С 1 января 2015 года все иностранные граждане, которые приезжают без виз работать в Россию, должны покупать и ежемесячно платить за патент. Без этого документа приезжему грозит штраф до семи тысяч рублей, выдворение из страны и запрет на въезд от трех до десяти лет.

В Москве, где доходы от мигрантов превысили 16 миллиардов рублей ($245,2 млн), с 1 января стоимость патента выросла с 4,5 тысячи до 5 тысяч рублей в месяц (с $68 до $76). В Подмосковье патент подорожала на 450 рублей с 4300 рублей ($65,5) до 4750 рублей ($72,5). Петербург, получивший в 2018 году за счет оформления патентов 6,5 млрд рублей, увеличил их стоимость на 300 рублей — до 3,8 тысяч ($55).

Высокая стоимость патента на работу становится причиной увеличения трудовых мигрантов, которые предпочитают работать нелегально.

Организованный набор на работу

По данным российских миграционных служб, в настоящее время в трудовой миграции в России находятся до 1 млн граждан Таджикистана. Подавляющее большинство из них – трудовые мигранты, которые выезжают в РФ самостоятельно. Система организованного набора таджикистанцев для отправки на работу на российские предприятия наши ведомства пока так и не наладили.

В результате многие наши соотечественники, прибыв в Россию, не могут устроиться на работу официально, часто становятся жертвами махинаций работодателей из частных компаний, трудятся в тяжелых условиях.

Во время встречи с трудовыми мигрантами в России 16 апреля президент Эмомали Рахмон заявил, что подписанное Соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов, без сомнения, станет еще одним существенным шагом в деле создания достойных условий для трудовой деятельности граждан Таджикистана на территории России.

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