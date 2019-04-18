Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании «Фонда развития столицы Таджикистана».

Одним из источников пополнения новообразованного «Фонда развития Таджикистана» станет плата за получение разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

По предложению правительства Таджикистана, в начале февраля нижняя палата парламента страны приняла поправки в закон страны «О статусе столицы», согласно которым мэр Душанбе имеет право создавать фонды развития города, поддержки предпринимателей, благотворительности.

Тогда же, в начале февраля, депутаты единогласно поддержали предложенный правительством страны проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон «Об иных обязательных платежах в бюджет».

Плата за получение разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе составит от 165 до 220 сомони за один квадратный метр возводимого объекта.

После принятия поправок строительные компании, которые занимаются строительством жилья и торговых точек на территории Душанбе, за получение разрешения городских властей платят сбор.

Стоимость зависит от площади строительных работ - чем больше объем работы, тем больше стоимость.

Средства будут перечисляться на специальный счет городских властей, который для этих целей откроет Минфин Таджикистана.

От уплаты такого сбора освобождаются бюджетные организации республики, возводящие промышленные объекты, социальные объекты и туристическую инфраструктуру.

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