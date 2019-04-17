Переговоры Эмомали Рахмона и Владимира Путина в Кремле, 17 апреля 2019 года

Россия и Таджикистан по итогам переговоров лидеров Владимира Путина и Эмомали Рахмона подписали сегодня, 17 апреля, в Москве 17 документов. Одно из важных - Соглашение об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Россия и Таджикистан также подписали:

— Соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности между Государственным унитарным предприятием «Таджикская алюминиевая компания» и Публичным акционерным обществом Банком ВТБ.

— Соглашение между Правительством РФ и Правительством РТ о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Ходжент, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке.

— Меморандум о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Республики Таджикистан и Олимпийский комитетом Российской Федерации.

— Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Республики Таджикистан и Российской академией наук.

— Соглашение между Исполнительным органом государственной власти Согдийской области (Республика Таджикистан) и Правительством Нижегородской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

— Меморандум о взаимопонимании между Антимонопольной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области защиты прав потребителей.

— План совместных мероприятий между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры Российской Федерации на 2019 год.

— Соглашение между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и об организации упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан («Упрощённый таможенный коридор»).

— Межведомственный протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе в Российскую Федерацию плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Таджикистан.

— Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.

— Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года.

— Соглашение между Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве и оказании содействия Агентству по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

— Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством финансов Российской Федерации.

— Межправительственный Меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

— Соглашение между Министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Российской Федерации о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах соединений и воинских частей Вооруженных сил Республики Таджикистан и Российской Федерации при их совместных действиях.

Переговоры Эмомали Рахмона и Владимира Путина в Кремле, 17 апреля 2019 года фото пресс-службы президента РТ 1 /9

Президенты удовлетворены

По окончании церемонии подписания новых документов о сотрудничестве Эмомали Рахмон и Владимир Путин провели пресс-конференцию, где выразили удовлетворение итогам встреч и переговоров.

"В ходе конструктивной и предметной беседы мы подтвердили близость или схожесть позиций по абсолютному большинству ключевых вопросов двусторонней и международной повестки дня. Экономическое взаимодействие является базовой сферой нашего партнёрства. Поэтому особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического характера и инвестиционного сотрудничества", - заявил журналистам Эмомали Рахмон.

По его словам, Россия на сегодня остаётся одним из главных торгово-экономических партнёров Таджикистана: в истекшем году товарооборот между странами возрос на 9% и превысил 1 миллиард долларов.

"В данном контексте было отмечено значение дальнейшего эффективного выполнения решений, принимаемых в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Таджикская сторона подтвердила важность реализации перспективных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики Таджикистана", - добавил таджикский лидер.

Традиционно обе стороны уделили приоритетное внимание взаимодействию в сфере трудовой миграции.

"Оно, прежде всего, нацелено на регулирование миграционных потоков между нашими странами, улучшение условий пребывания и работы на территории России таджикских трудовых мигрантов и членов их семей. Благодаря совместным усилиям, мы заметно продвинулись в решении актуальных вопросов этой сферы.

Следует отметить, что в последние годы количество таджикских трудовых мигрантов, выезжающих в Российскую Федерацию, имеет тенденцию к сокращению. Так, в прошлом году с целью трудовой деятельности в Россию выехало около 480 тысяч граждан Таджикистана. Это на 50% меньше периодом пика данного процесса – первыми годами текущего десятилетия, когда в Российскую Федерацию выезжало до 1-го миллиона наших трудовых мигрантов. Тем не менее, на этом направлении всё ещё остаются открытыми вопросы, требующие нашего внимания", - отметил Эмомали Рахмон.

Он также отметил, что на встрече с Путиным были обсуждены пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по линии науки и образования, культуры и туризма.

"Мы высказались за активное и систематическое участие представителей научной и творческой интеллигенции двух стран в научных и культурных мероприятиях друг друга. В этом контексте хотел бы отметить, что российское информационное пространство доступно во всех уголках Таджикистана, то есть оно является частью нашего информационного поля", - сказал президент РТ.

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