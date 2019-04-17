«Помери чид» - самый древний и уникальный вид дома в Таджикистане, сохранивший в себе не только символику периода зороастризма, но и конструкцию домов тех времен.
Архитектура дома, по мнению многих исследователей, остается прежней вот уже 2500 лет.
«Следует помнить, что все обряды и обычаи жителей Памира тесно связаны с памирским домом. И, не дай Бог, поменять в его структуре что-то или постараться осовременить его, тогда вместе с этим видоизменятся и те обряды, которым тоже немало лет», - подчеркивает историк Аловуддин Ширинбеков.
О философии «помери чид» узнайте в нашем очередном сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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