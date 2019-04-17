Узбекистан с 2023 года намерен заморозить тарифы на электроэнергию минимум на три года, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узбекэнерго".

По данным компании, постановлением правительства были утверждены основные направления тарифной политики в электроэнергетике до 2030 года.

Согласно данному документу, в стране до 2023 года планируется выработать и внедрить новую методику формирования тарифов на электроэнергию для всех групп потребителей. После 2023 года новые тарифы будут действовать без изменений как минимум три года.

В ходе разработки нового механизма планируется предусмотреть, чтобы в нем отсутствовали возможности создания дискриминационного подхода к формированию тарифов, а сами тарифы не были подвержены необоснованному политическому влиянию.

Кроме того, тарифы должны быть сбалансированными и отвечать, как интересам потребителей, так и производителей электроэнергии. Отдельно в документе оговаривается необходимость принятия мер по защите социально уязвимых слоев населения.

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