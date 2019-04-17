Пенсионерам приходится часами ожидать в очереди, чтобы получить деньги у банкомата «Амонатбонка» в Турсунзаде

В редакцию «Asia-Plus» обратились несколько жителей города Турсунзаде из числа пенсионеров. Они пожаловались на проблему в получении денег в двух банкоматах «Амонатбанка» в их городе, один из которых давно не работает, а ко второму выстроилась длинная очередь.

Очередь из пожилых людей в течение нескольких часов можно наблюдать рядом с банкоматом у здания филиала «Амонатбонка» в этом городе. Пожилые люди жалуются, что с утра они приезжают из окрестных кишлаков, а из-за длинных очередей у единственного банкомата вовремя не могут получить свои пенсии. Особенно трудно жителям дальних селений, которые тратят немалые суммы на транспорт.

«Мы уже привыкли приезжать к банкоматам ни свет, ни заря, заранее занимая очередь, и ожидая под дождем в ненастье и жару в летнее время», - говорит один из пенсионеров, который предпочел не называть своего имени.

В городе вместе с окружающей сельской местности проживает примерно 300 тыс. населения и единственный банкомат не справляется с выдачей денег для всех пенсионеров.

По словам одного пожилого человека, который второй день не может получить свою пенсию, такое положение в городе Турсунзаде продолжается больше года.

За комментариями мы обратились в пресс-службу «Амонатбонка». В банке обещали исправить положение в ближайшее время.

«В настоящее время один из банкоматов в Турсунзаде не работает по причине неисправности. Мы сейчас провели ремонт оборудования банкоматов в Файзабаде, Гиссаре и Шахринаве. Завтра уже второй банкомат в городе Турсунзаде будет восстановлен», - пообещали в «Амонатбонке».

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