Отношения России и Таджикистана успешно развиваются в экономической, политической и военной сферах. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает ТАСС.

«Нам нет необходимости характеризовать наши отношения. Это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова отношения стратегического партнёрства. У нас и политический диалог налажен, и в военной области мы сотрудничаем — и в рамках ОДКБ, и на двусторонней основе. Развиваются экономические отношения», — отметил Путин в начале беседы в узком составе.

"У нас и политический диалог налажен, и в военной области мы сотрудничаем, в рамках ОДКБ и на международной основе. Развиваются экономические отношения", - продолжил Путин.

Он предложил на переговорах обсудить подробнее каждое из этих направлений в отдельности.

"Хотя мы с вами уже почти в течение часа перед официальной встречей имели возможность поговорить и сделали это, обсудили уже некоторые ключевые направления нашего взаимодействия", - заметил Путин.

В свою очередь, Рахмон тоже назвал РФ ключевым стратегическим партнером и союзником своей страны.

"Россия занимает лидирующее место в торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана. На подъеме находится сотрудничество сторон в культурно-гуманитарной сфере. Укрепляется взаимодействие в сфере безопасности. Уверен, что сегодняшние встречи придадут новый импульс дальнейшему углублению всего комплекса взаимоотношений наших стран", - сказал президент Таджикистана.

Глава Таджикистана прибыл 17 апреля в Россию с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе консультаций обсуждаются ключевые вопросы двусторонних отношений, меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, актуальные региональные проблемы.

По итогам визита Эмомали Рахмона в Москву предусмотрено подписание ряда совместных документов.

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