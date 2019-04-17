В первые часы пожара в соборе Парижской Богоматери существовала опасность, что огонь полностью уничтожит здание.

Но каркас собора все же удалось сохранить, как и спасти самые ценные реликвии. Уцелели также статуи, украшавшие шпиль — их увезли на реставрацию за несколько дней до пожара. Тем не менее ущерб, причиненный огнем, огромен.

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Возгорание началось 15 апреля около восьми вечера по московскому времени; пожарные сообщили о ликвидации всех очагов огня на следующий день, около 10:30 по Москве, напоминает Медуза.

В борьбе с пожаром участвовали 400 человек; они использовали 18 пожарных шлангов и робота «Колосса». Он создан, чтобы заменять пожарных в самые опасные моменты, например, при утечке газа или слишком высокой температуре.

«Колосса» вместе с подсоединенным к нему пожарным рукавом направили в Нотр-Дам через главный вход перед обрушением шпиля; пожарным было слишком опасно находиться внутри здания в этот момент. При тушении огня пострадал один пожарный и двое полицейских.

Оценить ущерб от пожара можно будет через несколько дней. Пока известно, что шпиль собора, установленный в XIX веке, обрушился; уничтожены две трети крыши, каркас которой составляли дубовые балки XIII столетия. Стены и башни собора удалось спасти. Также спасены хранившиеся в храме христианские реликвии, в частности, терновый венец Иисуса Христа и рубашка французского короля Людовика Святого. Кроме того, сохранился главный колокол и алтарь собора. Пока неизвестно состояние витражных окон-розеток XIII века; по предварительным данным, они сохранились. Огонь не затронул и главный орган собора, но инструмент мог пострадать из-за упавших на него обломков, пыли и воды. Точный ущерб от пожара можно будет оценить только через двое суток, когда пожарные проведут в здании необходимые работы и пустят внутрь специалистов министерства культуры Франции.

Реконструкция собора займет 15-20 лет, заявил Патрик Палем, представитель компании SOCRA, которая занималась реставрацией бронзовых статуй Нотр-Дама. По его оценке, на восстановление собора понадобится несколько сотен миллионов евро.

На данный момент предварительно собрано около 700 миллионов. Пожертвования планируют перечислить семья Арно (LVMH), семья Беттанкур (LʼOreal), французский энергетический гигант Total и глава элитного торгового дома Kering Франсуа-Анри Пино. Кроме того, деньги на восстановление Нотр-Дама пожертвуют власти Парижа и региона Иль-де-Франс, а также обычные французы (они уже собрали не менее двух миллионов евро). 10 тысяч долларов пообещал передать венгерский город Сегед, которому 140 лет назад Париж помог восстановиться после наводнения.