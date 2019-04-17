Предприятие «Сернурский сырзавод» Республики Марий Эл 9 апреля отправило первую партию продукции в Таджикистан. В нее вошли сыры «Сернурский Халумис», уникальный набор «Сырная Библиотека» и ультрапастеризованное козье молоко для детей от 3-х лет Kozilakt, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Республики Марий Эл Российской Федерации.

Сообщается также, что следующая отгрузка молочной продукции на рынок Республики Таджикистан была осуществлена спустя неделю.

«Сначала мы направили коммерческие предложения потенциальным дистрибьютерам. Для тех, кто откликнулся, подготовили индивидуальные предложения, собрали необходимую информацию – спецификации, рейтинги продаж, презентации продукции. Далее осталось лишь согласовать ассортимент и некоторые детали первой отгрузки. К слову, в финансовом плане объем отгрузки в Таджикистан равняется 100 тыс руб», – прокомментировал замдиректора ЗАО «Сернурский сырзавод» Константин Глаженков.

По его словам, представители Таджикистана проявили себя наиболее активно. «На удивление все прошло достаточно мягко. Из сложностей – дважды переносился срок отправки машины из Москвы, это заставило наших логистов понервничать», – добавил замдиректора ЗАО «Сернурский сырзавод».

По данным Таможенной службы Таджикистана, республика импортировала за первые 2 месяца молочную продукцию на более 1,5 долларов США, а за 2018 год - на более 12 млн долларов США.

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