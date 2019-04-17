Во вторник вечером парламент Ирана утвердил общие положения законопроекта о мерах противодействия США по определению КСИР в качестве террористической группировки.

Из 256 присутствующих членов 204 проголосовали за, в то время как никто не воздержался, сообщает Иран.ру

Согласно ратифицированному законопроекту, американские силы в Западной Азии, известные как Центральное командование Соединенных Штатов (ЦЕНТКОМ), признаны террористической организацией, и любая информационная, финансовая, технологическая и т. д. помощь им будет определена как террористическая мера.

Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и реальных лиц, которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и морального вреда, причиненного США в отношении КСИР.

Правительство также призвано нейтрализовать меры США путем переговоров по этому вопросу с международными организациями, помимо взаимных и трехсторонних переговоров с другими странами.

Как сообщалось, в повестке дня комитета по национальной безопасности парламента имеется 15 законопроектов против враждебных действий США, в которых содержится призыв к правительству принять необходимые меры в этой области.

Законопроект о защите внутренней экономики от США был представлен сегодня на рассмотрение председательствующего в парламенте.

Комитет утвердил законопроект двойной срочности в ответ на акт США о признании КСИР террористической организацией.

Он также завершил подготовку доклада о нарушениях прав человека в США в прошлом году.

15 апреля США официально внесли КСИР в свой реестр иностранных террористических организаций. Неделей раньше о намерении сделать подобный шаг объявил американский президент Дональд Трамп. В тот же день иранская сторона объявила, что в ответ признает террористической организацией Центральное командование США (CENTCOM — одно из шести региональных единых командований США, которое отвечает за проведение операций на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, в частности, в зоне ответственности CENTCOM находятся Иран, Ирак, Афганистан, страны Персидского залива, Египет).

Поводом для объявления КСИР террористической организацией, как заявил Трамп, стало то, что эта иранская военно-политическая структура «активно участвует в терроризме, финансирует и продвигает его как средство государственной политики». Ряд экспертов считают, что репрессивные меры в отношении корпуса направлены в первую очередь против командующего «Кудс» Касема Сулеймани, который является «главным архитектором» военной экспансии Ирана на Ближнем Востоке.

На данный момент аккаунты по меньшей мере трех командиров КСИР в Instagram были заблокированы. Был закрыт доступ либо удалены страницы командующего корпусом генерал-майора Мохаммада Али Джаафари, командира элитного подразделения «Кудс», которое входит в состав корпуса, генерал-майора Касема Сулеймани и командующего Сухопутными силами корпуса Мохаммада Пакпура.

Instagram до сих пор официально не прокомментировал блокировку указанных аккаунтов.

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