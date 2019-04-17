В частности, цены на продовольственные товары выросли на 2,3%, непродовольственные товары – на 0,1%, а платные услуги населению подорожали на 1,6%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В аналогичном периоде прошлого года в потребительском секторе республики была зафиксирована дефляция: - 0,8%.

Правительство планирует в этом году удерживать инфляцию на уровне 7%.

В прошлом году уровень инфляции в республике составила 5,4%.

Что в первом квартале подорожало больше всего?

Продовольственные товары

капуста – 32%

лук репчатый – 23%

Мука 1 сорта – 5%

баранина – 4%

говядина – 1,6%

Непродовольственные товары

сорочки для девушек – 18%

носки для мальчиков – 12%

кожаные мужские туфли – 6%

шифер – 4%

Платные услуги

проезд воздушным транспортом – 53%

проезд железнодорожным транспортом - 4%

услуги гостиниц – 1,2%

услуги парикмахерских – 0,4%.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.