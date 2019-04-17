По приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко парламентская делегация Таджикистана во главе со спикером нижней палаты парламента республики Шукурджоном Зухуровым сегодня, 17 апреля, отбыла в Санкт-Петербург.
Таджикские парламентарии 19 апреля примут участие в работе 49-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.
На заседании будет освещен вопрос об участии международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов, которые прошли за последнее время в странах — участницах организации. В контексте деятельности МПА СНГ в сфере развития демократии и парламентаризма на заседании также прозвучит информация о ходе подготовки к международной конференции «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти».
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов парламентарии обсудят подготовку к его празднованию.
В Санкт-Петербурге запланированы также встречи Зухурова со спикерами парламентов из ряда стран СНГ.
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