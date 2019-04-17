«Аякс» обыграл «Ювентус» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. В полуфинале турнира амстердамский клуб встретится с победителем пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Аяксом» завершился победой голландской команды со счетом 2:1. На гол Криштиану Роналду футболисты «Аякса» ответили точными ударами Донни ван де Бека и Матейса де Лигта. Игра проходила в Турине на арене «Ювентус Стэдиум», передает РБК.

«Ювентус» открыл счет в матче на 28-й минуте. Миралем Пьянич выполнил подачу с углового, а Криштиану Роналду оказался первым на мяче и головой с близкого расстояния точно пробил по воротам. Французский арбитр Клеман Тюрпен воспользовался помощью VAR, чтобы убедиться, не нарушили ли игроки «Ювентуса» правила при взятии ворот, и засчитал гол.

На 34-й минуте «Аякс» забил ответный гол. Хаким Зиеш низом пробил по воротам из-за пределов штрафной и мяч попал в ноги Донни ван де Беку, который оказался один на один с вратарем Войцехом Щенсны и пробил в левый от голкипера угол. В этом эпизоде Тюрпен также воспользовался подсказкой видеоассистентов, которые не зафиксировали у ван де Бека офсайда.

Победный гол «Аякс» забил на 67-й минуте матча. Лассе Шене навесил в штрафную с углового, а Матейс де Лигт опередил защитников «Ювентуса» и точным ударом пробил в угол ворот Войцеха Щенсны.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ювентусом» завершился вничью 1:1. В игре, проходившей в Амстердаме 10 апреля, отличились Роналду и Давид Нерес. По сумме двух встреч «Аякс» выиграл со счетом 3:2 и впервые за 22 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала «Аякс» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Первый матч противостояния завершился домашней победой лондонского клуба со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 18 апреля на арене «горожан» «Этихад Стэдиум».

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.