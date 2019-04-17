Взрыв в ночь на понедельник, 15 апреля, на окраине административного центра провинции Фараха уничтожил здание средней женской школы Навдех, передает канал TOLOnews.

Сообщается, что взрывное устройство в школе заложили неизвестные вооруженные люди. Здание полностью разрушено взрывом, все учебники и классы сгорели.

До этого, в ночь на воскресенье, была уничтожена в деревне Тосак той же провинции была уничтожена средняя школа для девочек Бенафша.

В этих двух школах обучались около 2 тыс. девочек.

Ответственность за эти акции никто на себя не взял, в том числе «Талибан», который в последнее время на встречах по урегулированию конфликта в Афганистане с делегацией США демонстрирует толерантность в отношении женщин, впервые включив их в состав своей делегации для мирных переговоров.

Между тем, талибы раннее предупреждали об уничтожении «неугодных Аллаху» женских школ.

По данным Министерства образования, 3,5 млн. детей в Афганистане лишены возможности обучаться, а около 900 школ в стране остаются закрытыми.

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