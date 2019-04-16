Мы готовили эту историю в прошлом году, на 140-летие Садриддина Айни, почти месяц - искали долго архивное видео и аудио, потом в два этапа делали съемки в Душанбе и Самарканде, а еще подбирали подходящего актера на роль известного писателя и ученого.
Сегодня, в день рождения Садриддина Айни, мы решили опубликовать этот видеосюжет еще раз, поскольку в эти дни в Таджикистане и Узбекистане отмечают день рождения уважаемого устода, который был и есть одинаково ценным, как для любителей таджикской литературы, так и для узбекской.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
“Оббо, даҳшат”. Садое, ки Душанберо ба ларза овард
Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ба Маскав раҳсипор шуд
Харҷи 24,8 млн. доллар аз буҷет дар интихоботи ғайринавбатии президенти Қазоқистон
Осеби мудҳиш ба Калисои Ҷомеи Париж бар асари сӯхтор
Зангҳо тариқи мессенҷерҳои ширкатҳои мобилӣ низ гарон шуд
Ҳукми 13 соли зиндон ба сокини Хоруғ барои нашъаҷаллобӣ
Ҷалби таваҷҷуҳи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ба зарфиятҳои энергетикии минтақаи Осиёи Марказӣ
Барзиёд савор кардани мусофир – бештарин қонуншиканӣ дар нақлиёти ҷамъиятии пойтахт
Муомилоти моли хориҷии Тоҷикистон дар семоҳаи аввал қариб 964 млн. долларро ташкил дод
Осеби гелос аз обуҳавои боронӣ дар Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста