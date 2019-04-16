Сегодня Всемирный день голоса (World Voice Day). Основной цель учреждения этого дня было привлечение внимания к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.
В этот день во всём мире представители профессий, где голос играет ключевую роль: дикторы, теле и радиоведущие, актёры, певцы, журналисты проводят различные мероприятия.
А мы решили создать небольшой тест: попробуйте узнать наших теле и радиоведущих, актёров и певцов по голосу.
“Оббо, даҳшат”. Садое, ки Душанберо ба ларза овард
Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ба Маскав раҳсипор шуд
Харҷи 24,8 млн. доллар аз буҷет дар интихоботи ғайринавбатии президенти Қазоқистон
Осеби мудҳиш ба Калисои Ҷомеи Париж бар асари сӯхтор
Зангҳо тариқи мессенҷерҳои ширкатҳои мобилӣ низ гарон шуд
Ҳукми 13 соли зиндон ба сокини Хоруғ барои нашъаҷаллобӣ
Ҷалби таваҷҷуҳи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ба зарфиятҳои энергетикии минтақаи Осиёи Марказӣ
Барзиёд савор кардани мусофир – бештарин қонуншиканӣ дар нақлиёти ҷамъиятии пойтахт
Муомилоти моли хориҷии Тоҷикистон дар семоҳаи аввал қариб 964 млн. долларро ташкил дод
Осеби гелос аз обуҳавои боронӣ дар Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста