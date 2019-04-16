Микрокредитная депозитная организация «Алиф Сармоя» вместе с сотовыми операторами «МегаФон Таджикистан», Tcell и Babilon-Mobile предлагают приобрести в кредит линейку годовых интернет-пакетов по действующим до 18 апреля ценам от 6 до 240 Гигабайтов.

Интернет-пакеты предлагается приобрести в рассрочку от 6 до 12 месяцев без предоплаты и без комиссии, кредит можно оформить через интернет-магазин www.alifshop.tj или в офисе финансовой организации.

Так, компания «МегаФон Таджикистан» предлагает линейку годовых пакетов, которые состоят из 12 Гб (240 сомони), 24 Гб (350 сомони), 60 Гб (750 сомони) и 120 Гб (1600 сомони).

Компания Tcell предлагает свои тарифы. Например, 12 Гб можно купить за 249 сомони, 20 Гб за 299 сомони, 24 Гб за 349 сомони, 40 Гб за 499 сомони, 120 Гб за 939 сомони, 180 Гб за 1399 сомони, и 240 Гб за 1849 сомони.

Babilon-Mobile предлагает 6 Гб за 99 сомони, 10 Гб за 160 сомони, 20 Гб за 300 сомони, 30 Гб за 400 сомони и 60 Гб за 600 сомони.

Купить в кредит интернет-пакеты можно только до 20:00 17 апреля, так как с этого дня у сотовых компаний такой услуги уже не будет. Действовать купленные в кредит интернет-пакеты будут в течение одного года с момента подключения.

В среднем один Гигабайт интернета будет обходиться в 8 сомони. Это примерно в 7 раз дешевле, чем будет после повышения цен – с 18 апреля.

По словам представителя финансовой организации, «Алиф» хочет дать возможность своим клиентам не терять сервис, предоставляемый компанией, учитывая что все их продукты и обслуживание связано с использованием интернета.

«Население привыкло пользоваться интернетом, общаться и находиться в сети. При этом, мы понимаем, что это не решит проблему и люди не сразу вернутся к прежнему объему потребления интернета. Поэтому, предлагаем интернет в рассрочку пока еще по действующим ценам», — отметили в компании.

Между тем, интернет в рассрочку могут приобрести только жители Душанбе и Худжанда, предоставив паспорт с пропиской и ИНН и справку о доходах, так как филиалы финансового учреждения есть пока только в этих городах.

С 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана появится линейка единых тарифов на мобильные услуги согласно распоряжению Антимонопольной службы № 31 от 4 марта 2019 года.

Что касается интернета, то сотовые компании отказались от услуги интернет-пакетов. Каждый мегабайт интернета будет стоить 6,2 дирама, следовательно 1 Гб будет стоить 62 сомони.

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