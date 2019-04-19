АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- Эмомали Рахмон в рамках начавшегося официального визита в Россию проведет переговоры с Владимиром Путиным.
- Матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019 между «Худжандом» и «Дордоем» состоится на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде.
- В Ашхабаде состоится встреча «Алтын Асыр» (Туркменистан) – «Истиклол».
- В Таиланде стартует чемпионат Азии по боксу с участием сборной Таджикистана.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 АПРЕЛЯ
День пожарных.
2007 - Душанбе состоялся первый таджикско-литовский бизнес-форум.
2017 - Первая выставка-ярмарка продукции промышленных товаров Узбекистана прошла в столичном торговом центре «Пойтахт-90». На ней представили свою продукцию 160 производителей РУ.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 АПРЕЛЯ
1913 – Родился государственный деятель Абдулахад Каххаров, Председатель Совета министров Таджикской ССР (1961 – 1973).
1923 – Родился ученый-историк академик Борис Литвинский.
1934 – Родилась танцовщица, Заслуженная артистка Таджикистана Зухро Каримова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами дождь (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 15-20 тепла.
По Горно-Бадахшанской Автономной области – Облачно, по ЗГБАО дождь, местами сильный, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами дождь (выше 3000м снег), ночью в отдельных горных районах сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 16-18 тепла.
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