Новорожденному сыну известного турецкого актера Бурака Озчивита подарили апартаменты в Узбекистане, сообщает CA-NEWS.
Супруга актера - Фахрие Эвджен 13 апреля в 13:30 родила мальчика весом 3,67 кг и ростом 52 см.
Каран Озчивит – именно так назвали малыша родители – получил недвижимость в Ташкенте в день своего рождения от узбекской девелоперской компании «Bizning uylar», которая осуществляет строительство нового жилого комплекса в Узбекистане.
Таким образом, руководители компании, лицом которой месяц назад стал Бурак, поздравили актера с прибавлением в семействе.
Сообщается, что Бурак с радостью принял презент и поблагодарил бизнесменов от имени Карана.
Бурак Озчивит недавно посетил Ташкент, где снялся в рекламе проекта по строительству нового центра района – Olmazor city.
Cообщалось также, что Озчивит встретился на фуршете с женами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа 379 тысяч долларов США.
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