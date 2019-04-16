Европейский банк реконструкции и развития предоставляет более $10 млн для улучшения водоснабжения и управления твердыми бытовыми отходами в городе Хорог.

Соответствующие соглашения межу правительством и данным международным финансовым институтом подписаны в конце прошлой недели, сообщает министерство финансов.

В частности, для улучшения системы водоснабжения Хорога ЕБРР выделяет $5,1 млн: $2млн в качестве гранта, $2 млн – кредита, а еще $1,1 млн в качестве технической помощи.

Для реализации проекта «Управление твердо-бытовыми отходами города Хорог» банк предоставляет $5 млн: $2 млн в качестве гранта, $2 млн – кредита, а еще $1,05 млн в качестве технической помощи.

В Минфине отмечают, что основной целью проекта по улучшению водоснабжения является строительство и восстановление объектов водоснабжения, повышение качества услуг водоснабжения и очистка воды в городе Хорога.

В рамках проекта по управлению твердо-бытовыми отходами планируется внедрение новых современных технологий управления и методов сбора отходов и вывоза твердо-бытовых отходов, повышение уровня и качества услуг, улучшения экологического и санитарного состояния города Хорог.

Соглашения подписаны министром финансов Файзиддином Каххорзода и постоянным представителем ЕБРР в республике Айтен Рустамовой.

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