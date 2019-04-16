В Таджикистане жители после подорожания мобильного перейдут на "домашний" и "офисный" интернет

С подорожанием мобильного интернета жители Таджикистана начали искать альтернативу, и многие говорят о переходе на проводной интернет. Мы попытались разобраться, насколько это выгодно.

Переход на проводной интернет сейчас активно обсуждается в таджикском сегменте социальных сетей, ведь до «часа икс» осталось чуть более суток: с 18 апреля таджикистанцы смогут пользоваться мобильным интернетом только имея тугой кошелек.

«А не проще подключить кабельный интернет, купить Wi-Fi-роутер и воспользоваться дешёвым интернетом всей семьёй. Скорость тоже хорошая по сравнению с мобильным интернетом», - пишет Бахтовар Шукуров, пользователь фейсбука.

Другие пользователи пишут о том, что проводным интернетом можно воспользоваться только на работе или дома.

По их словам, хочешь - не хочешь, придётся использовать мобильный интернет, так как не по всему Таджикистану есть проводной интернет.

«Жители столицы подумайте и о людях в регионах. Им недоступен проводной интернет. И в Душанбе не во всех районах есть кабельный интернет», - пишет Диловар Раджабов в Фейсбуке.

Переходить на проводной интернет предлагал и заместитель главы Антимонопольной службы Назар Одиназода. В интервью Радио «Озоди» он отметил, что проводной интернет предлагается, как альтернатива по низкой стоимости.

«Сегодня, в качестве альтернативы, мы предлагаем проводной интернет. Он доступен во всех учреждениях, организациях и высших учебных заведениях. Не будет же ученый, работая над диссертацией, пользоваться мобильным интернетом…», - говорил тогда Одиназода.

1 Гб мобильного взамен 30 Гб проводного

В Таджикистане услуги проводного интернета предоставляют провайдеры «Tojnet», «Eastera» «Babilon-t», «Saturn», «Intercom» и «TTL».

Согласно их тарифам, проводной интернет в разы дешевле мобильного интернета. Мы решили проанализировать и сравнить услуги интернет-провайдеров и услуги мобильных компаний по подключению к интернету.

Согласно распоряжению антимонопольной службы, с 18 апреля 1 Гб мобильного интернета в Таджикистане будет стоить не менее 63 сомони.

А что предлагают интернет-провайдеры за такую сумму?

Tojnet, структурное подразделение ОАО «Точиктелеком», за 60 сомони предлагает 30 Гбайт внешнего трафика, при этом внутренний трафик не ограничен.

Saturn за 60 сомони предлагает 15360Мб внешнего трафика со скоростью 5 Мбит/сек и неограниченный внутренний трафик.

Babilon-T за 61,95 сомони предлагает 6 Гб внешнего трафика по скорости 512 Кб/сек, неограниченный внутренний и ночной трафик (с 21:00 до 07:00).

Intercom предлагает 10 тыс. мегабайт по скорости до 15 Мбит/с за 75 сомони. При этом ночной трафик (с 00:00 до 07:00) до 500 Гб абсолютно бесплатно.

TTL за 95 сомони предлагает 10 гигов интернета со скоростью 5 Мбит/сек, и бесплатный внутренний трафик со скоростью до 100 Мбит/сек.

Внутренний трафик – это трафик в сети интернет-провайдера или других провайдеров Таджикистана согласно пиринговому соглашению. Список доступных сайтов по внутреннему трафику можно узнать на сайте операторов.

У проводных провайдеров есть и другие тарифы с учётом трафика и безлимитные: последние стоят от 99 сомони до 1000 сомони в зависимости от скорости интернета.

А справятся ли компании с наплывом новых абонентов?

Мы решили узнать, будут ли интернет-провайдеры расширять свои услуги в связи с повышением цен на мобильный интернет. Ну, и, соответственно, будут ли поднимать цены на свои услуги.

Ни одна из компаний официально не сообщила нам, какие шаги будет принимать, но в большинстве из них заверили, что они всегда расширяют зону охвата и услуги.

Однако источник в одной из компаний на условиях анонимности сообщил «АП», что они разработали план по расширению зоны охвата и тарифных планов в связи с подорожанием мобильного интернета.

«С марта, когда вышло распоряжение антимонопольной службы, спрос на наши услуги увеличился и продолжает расти. Мы обсудили этот вопрос и теперь расширяем зону охвата, чтобы привлечь больше абонентов», - отметил источник.

Однако эксперты говорят, что таджикские проводные интернет-провайдеры сейчас не могут обслуживать даже 50% абонентов мобильных компаний, так как связь, предоставляемая уже имеющимся абонентам, оставляет желать лучшего.

«С сегодняшними возможностями проводные операторы, все вместе взятые, не могут охватить даже половину абонентов мобильных компаний. Но мы замечаем, что спрос на их услуги увеличивается, особенно в столице. Я думаю, они будут развиваться в связи с этим, если их тоже не остановят», - сообщил «АП» эксперт в сфере IT.

Тем временем, Гафур Иркаев, председатель Ассоциации мобильных операторов Таджикистана, в беседе с «АП» подтвердил уход большинства абонентов-пользователей услуг интернета от мобильных компаний.

«Пока рано говорить о конкретных цифрах. Когда мы получим экономические результаты через месяц или 3 месяца, тогда мы можем сказать, какое количество абонентов мы потеряли, какой доход мы потеряли. Но, однозначно, абонентская база сотовых операторов сокращается», - сообщил Иркаев.

Он отметил, что при таком складе рыночных отношений, мобильные операторы никак не могут конкурировать с проводными интернет-провайдерами.

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