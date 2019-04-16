50 кандидатов на получение грантов на паритетных началах получили профессиональные знания и навыки ведения бизнеса в ходе 10-дневного тренинга по основам бизнеса.

Тренинг проходил в городе Гиссор и районе Джалолиддини Балхи и был проведен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Целью тренинга является повышение способности соискателей грантов на паритетных началах использовать соответствующие инструменты, способствующие эффективному инвестированию их денежных переводов в сельскохозяйственный сектор и агробизнес в Таджикистане.

“Продовольствие и сельское хозяйство являются крайне важными секторами для достижения всех целей в области устойчивого развития. ФАО оказывает техническую поддержку и поддержку в развитии потенциала по специализированным и бизнес-темам для обеспечения устойчивости будущих операций”, - подчеркнул представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев.

Тренинг по основам бизнеса был направлен на создание фундамента знаний для нового бизнеса и повседневной деловой работы для начинающих, а также на расширение знаний тех, кто хочет поднять свой бизнес на новый уровень. Участники изучили вопросы составлению бизнес-планов получили полезные и практические советы по подготовке презентаций, соответствующем деловом этикете, эффективных коммуникациях и логистике.

“Участники были заинтересованы данной темой обучения и продемонстрировали это посредством активного взаимодействия друг с другом и обсуждения различных бизнес-моделей, - сказала Гульджахон Джонакова, тренер Центра обучения взрослых. - Учебные модули, которые были разработаны экспертами ФАО, не являются сложными для понимания и применения бенефициарами. Мы ожидаем, что участники смогут поделиться своими деловыми знаниями с соседями, которые могут быть также заинтересованы в создании своего бизнеса. Совместно с экспертами ФАО мы продолжим предоставлять бенефициарам технические консультации и отслеживать их достижения”.

В конце тренинга у каждого участника был подготовлен черновой вариант бизнес-плана, который должен быть закончен во время второго тренинга, направленного на усиление технических навыков, необходимых для создания своего бизнеса в выбранных секторах.

По завершению тренингов по деловым и техническим навыкам, бенефициары представят свои бизнес-планы Комитету по надзору, где гранты будут присуждены лучшим бизнес проектам.

Тренинг проводился в рамках пилотного проекта “Содействие инклюзивному экономическому росту посредством грантов на паритетных началах”, целью которого является привлечение денежных переводов мигрантов для инвестирования в сельское хозяйство и агробизнес. Этот пилот является частью глобального проекта ФАО по укреплению продовольственной безопасности и питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии, который финансируется Российской Федерацией. Проект направлен на стратегическое содействие межсекторальному сотрудничеству и наращиванию соответствующего потенциала для эффективного обеспечения согласованности между секторами сельского хозяйства, питания, здравоохранения, образования и социальной защиты.

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