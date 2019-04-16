Госдума приняла закон, названный ответом на Стратегию национальной кибербезопасности США. В случае одобрения Советом Федерации и утверждения президентом большая часть его норм вступит в силу с 1 ноября, пишет РБК.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России.
По мысли разработчиков, новый закон призван обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России» и является ответом на принятие в 2018 году в США Стратегии национальной кибербезопасности.
Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.
Совет Федерации рассмотрит закон об изоляции Рунета 22 апреля, сообщил сенатор Андрей Клишас, участвовавший в разработке документа.
Основные положения законопроекта
Все операторы связи должны установить специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае угрозы ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика. Список угроз, порядок установки и эксплуатации оборудования должно определить правительство.
Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).
К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен.
Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России возлагаются на Роскомнадзор.
Документ внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Затраты на исполнение закона оценили более чем в 30 млрд руб.
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