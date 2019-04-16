На Центральном стадионе города Душанбе прошли игры республиканского этапа соревнований «Будущее зависит от тебя!». В этом году компания «МегаФон Таджикистан» уже в девятый раз предоставила ребятам из детских домов и школ-интернатов возможность показать свои спортивные таланты. В ходе полуфинальных игр, собравших сильнейшие команды всех регионов страны, победу одержали ребята из Душанбе (старшая группа) и города Куляб Хатлонской области (младшая возрастная категория).

Детский футбольный чемпионат «Будущее зависит от тебя!» стал одним из крупнейших благотворительных проектов в республике и самым ожидаемым спортивным соревнованием у ребят с непростой судьбой. Наиболее активные школы-участники собирают сразу по две команды – в старшей и младшей группах. В этом году такими «дублями» играли команда «Навруз» из Шахринава (она участвует в соревнованиях с 2010 года), школы-интернаты из Душанбе и города Куляб Хатлонской области.

В ходе сложной борьбы среди ребят 2005-2006 года рождения первыми стали душанбинцы, победившие опытный «Навруз» со счетом 2:0. Таким образом, «серебро» завоевал старший состав «Навруза», третье место – у Хатлона, который сумел обыграть сверстников из ГБАО со счетом 5:1.

В младшей группе команды ГБАО и Хатлона сошлись в битве за первое место. Но разрыв в счете получился таким же – 4:0 в пользу школы-интерната города Куляб. Младшему «Наврузу» досталось третье место: в начале полуфинальных игр он обыграл по пенальти душанбинскую команду, но уступил ГБАО со счетом 3:2 и продолжил борьбу только за «бронзу». Результат матча с командой Согдийской области – 2:0 в пользу «Навруза». Впервые за историю турнира в Душанбе прошел товарищеский матч с ребятами из Узбекистана, который завершил спортивный праздник.

«Уже девятый год мы помогаем ребятам из школ-интернатов сделать первые шаги к успеху. Для них сам факт игры на главном стадионе столицы – событие, о котором они будут вспоминать много лет. Но мы понимаем, что один подарок, одна сбывшаяся мечта – этого мало. Важно развить в этих ребятах качества, которые будут помогать им во взрослой жизни. Целеустремленность, вера в себя, умение играть в команде, новые друзья из других городов и стран – вот что уже много лет подряд приобретают участники нашего турнира. Хочу пожелать нашим ребятам удачной игры в финале. Мы все будем болеть за вас, болеть за Таджикистан!» – говорит Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

В Таджикистане соревнования «Будущее зависит от тебя!» проводятся при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, Федерации футбола Таджикистана и Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

«Турнир в Душанбе стал настоящим праздником и для участников, и для зрителей. Было видно, насколько дети любят футбол, как горят их глаза, как они хотят победить. А когда у футболистов такой настрой, игра получается яркой и интересной. От всей души желаю ребятам всегда сохранять в душе стремление к успеху, веру в себя. Это очень пригодится во взрослой жизни!» – комментирует советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов.

«Уже который год вместе с компанией «МегаФон Таджикистан» проводим отборочные этапы соревнований «Будущее зависит от тебя!» в нашей стране. Выражаю свою благодарность компании «МегаФон Таджикистан» за поддержку тех детей, которые в этом остро нуждаются. Желаю нашим командам отличных игр и победы в Сочи!» – добавляет директор детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбеков.

О проекте «Будущее зависит от тебя»

Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. Распоряжением Правительства РФ за подписью Д.А. Медведева в 2018 году соревнования включены в список рекомендованных массовых мероприятий, нацеленных на развитие массового любительского футбола и привлечение россиян к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

За 13 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

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