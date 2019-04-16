АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В Бангкоке начинается чемпионат Азии по боксу. В нём примет участие и национальная команда Таджикистана.
- Национальная сборная Таджикистана по футзалу в международном турнире «Futsal Week Spring Cup – Porec 2019», который проходит в городе Пореч в Хорватии, проведет встречу со сборной Черногории.
- В театре оперы и балета им. Айни будет показана детская музыкальная сказка «Бременские музыканты». Начало в 10.00 и 12.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 АПРЕЛЯ
1996 – Сформирован Совет безопасности Таджикистана, совещательно-консультативный орган, образуемый президентом РТ
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 АПРЕЛЯ
1932 – Родился государственный деятель, первый президент Республики Таджикистан Каххор Махкамов.
1932 – Родился ученый и государственный деятель, доктор исторических наук, профессор Шукур Султонов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, дождь, местами сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла.
По Хатлонской области - Облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 11-16 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков, лишь днем по ЗГБАО местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь, местами сильный и очень сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 17-19 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 17-19 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 18-20 тепла.
По городу Хорог – Облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.
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