АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В Бангкоке начинается чемпионат Азии по боксу. В нём примет участие и национальная команда Таджикистана.

- Национальная сборная Таджикистана по футзалу в международном турнире «Futsal Week Spring Cup – Porec 2019», который проходит в городе Пореч в Хорватии, проведет встречу со сборной Черногории.

- В театре оперы и балета им. Айни будет показана детская музыкальная сказка «Бременские музыканты». Начало в 10.00 и 12.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 АПРЕЛЯ

1996 – Сформирован Совет безопасности Таджикистана, совещательно-консультативный орган, образуемый президентом РТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 АПРЕЛЯ

1932 – Родился государственный деятель, первый президент Республики Таджикистан Каххор Махкамов.

1932 – Родился ученый и государственный деятель, доктор исторических наук, профессор Шукур Султонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, дождь, местами сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков, лишь днем по ЗГБАО местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь, местами сильный и очень сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.