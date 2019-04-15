В Таджикистане обязательным является 9-летнее основное общее образование. Однако в стране немало 30-35-летних людей, которые и его не получили, потому что их школьные годы пришлись на сложные 90-е.

Теперь они хотят получить базовое, а некоторые - и полное школьное, а затем высшее образование, чтобы найти достойную работу. Но есть ли у них такая возможность, выясняло ИА «Фергана».

Хочу учиться, но где?

Таисия Шакирдзянова родилась в 1985 году в Худжанде. В 7 лет она пошла в школу, но наступили тяжелые времена, в республике началась гражданская война. Родители Таисии нигде не работали и стали регулярно выпивать. Вскоре они были уже не в состоянии кормить и одевать трех маленьких детей - Таисию и ее братьев Павла и Александра.

Уже после третьего класса и начала подрабатывать, продавала на улице газету «Согдийская правда». Чтобы подзаработать, она вместе с подругой решили вместе съездить в Ташкент. Однако побег был неудачным, девочки попали в приемник-распределитель для детей, оставшихся без присмотра родителей. Их вернули в Худжанд.

Через какое-то время Таисия нашла работу няни в Аштском районе области - она ухаживала за ребенком, родители которого работали в городе.

В родной город она вернулась через два года. Оказалось, что за время ее отсутствия родители попытались продать свою однокомнатную квартиру, но нарвались на мошенников и остались и без денег, и без жилья (позже отец Таисии умер, а мать определили в дом престарелых).

Девочке к тому времени исполнилось 16 лет. Таисия скиталась по знакомым, работала, где придется - нужно было как-то кормиться.

Таисия Шакирдзянова. Фото Тилава Расул-заде

«Когда мне было 16 лет, я познакомилась с Зебинисо Рустамовой - экс-чемпионкой мира, которая собрала детей из уязвимых семей и научила их азам стрельбы из лука, помогла найти дорогу в жизни, - рассказывает Таисия. - Она меня устроила социальной работницей в свой Центр поддержки женщин и детей. Вскоре я стала мастером спорта Таджикистана по стрельбе из лука. В настоящее время я на полставки работаю тренером в спортивной спецшколе города Худжанда. Устроилась я благодаря усилиям Зебинисо Рустамовой, которая написала письмо в Федерацию стрельбы из лука Таджикистана, чтобы меня приняли на работу с учетом моих достижений в спорте».

Теперь, по ее словам, она хочет продолжить учебу и получить аттестат об окончании средней общеобразовательной школы.

«Ведь я так и осталась с трехлетним образованием. Я знаю, что в обычные дневные школы меня не возьмут, так как в них имеют право обучаться до 27-летнего возраста. Хотелось бы, чтобы в Худжанде открыли заочную школу. Такая школа есть только в Душанбе, но у меня нет возможности два раза в год ездить туда в течение нескольких лет, чтобы окончить школу и получить аттестат. А я бы хотела потом поступить на заочное отделение Института физической культуры имени Рахимова. Если откроют заочную школу, думаю, таких, как я, по воле судьбы оказавшихся за стенами школ, найдутся десятки, если не сотни. Мой брат Павел тоже остался с образованием 5 классов», - отметила женщина.

По словам директора спортивной спецшколы Худжанда Абдугаффора Рустамова, Таисия научилась работать на компьютере, с трудом, но пишет отчеты, выполняет технические задания. Однако у нее нет соответствующего документа для продолжения спортивной карьеры.

«Если бы у Таисии был диплом, она устроилась бы на полную ставку и зарабатывала бы больше. Она одна воспитывает ребенка, и ей деньги очень нужны», - сетует Рустамов.

Кто остался за бортом?

Основными категориями граждан, оставшихся без базового среднего образовании в Таджикистане, являются выходцы из бедных семей, семей мигрантов, местные цыгане люли (джуги), которые с детства занимаются попрошайничеством. Кроме этого, есть немало детей с инвалидностью, которые по разным причинам не могут получить общее среднее образование. Во многих селах имеются только начальные школы (4 класса), до средних нужно добираться пешком несколько километров, в связи с чем дети также прекращают учебу.

Еще одна причина - гендерная. У некоторой части населения Таджикистана до сих пор существует предубеждение, что девочкам необязательно получать среднее образование, поскольку главное их предназначение - удачно выйти замуж, родить детей и служить своему мужу и его семье. Девочки гораздо чаще, чем мальчики, бросают школу до 9 класса.

Фонд «Русский мир

Точную статистику по взрослым гражданам республики, не получившим 9-летнее образование, найти не удалось. «Фергана» отправила запрос в Минобрнауки Таджикистана, но данных так и не получила. В пресс-службе ведомства сказали, что вопрос «является чувствительным, поэтому находится на стадии рассмотрения».

Возможно, такая статистика в настоящее время и не ведется. О масштабах необразованности среди взрослых можно судить лишь по косвенным данным.

Согласно данным последней переписи населения 2010 года и исследованию, проведенному на их основе Институтом статистики ЮНИСЕФ, из 675 тыс. детей в Таджикистане в возрасте от 7 до 10 лет 15 тысяч (2,2%) не посещали начальную школу. А из 865 тысяч детей в возрасте от 11 до 15 лет вне школы оказались 31,4 тысячи (3,7%). С учетом продолжающейся сложной социально-экономической ситуации можно предположить, что вне школьного образования по-прежнему остаются тысячи детей. Кроме того, исследование ЮНИСЕФ показало, что к 9-му классу число девочек, бросивших школу, возрастает до 13,8%.

Право есть, школ нет

Право на получение образования гарантирует, как Конституция Таджикистана, так и закон «Об образовании». В статье 16 этого закона говорится, что обучение в учреждениях общего образования «организуется в дневной, вечерней, заочной, дистанционной, инклюзивной, семейной формах и экстернатом». То есть закон предусматривает организацию заочных и вечерних школ, и никто эту норму не отменял.

В советские времена почти в каждом городе и районе функционировали вечерние общеобразовательные школы, где желающие могли получить полное среднее образование. Вечерние школы были упразднены в конце 1990-х годов из-за низкой укомплектованности учащимися. Вплоть до 2009/2010 учебного года в некоторых районах республики функционировали заочные школы, но затем по решению министра образования и науки они также были упразднены.

«Ежегодно только в Согдийской области порядка 1,5-2 тысяч молодых юношей и девушек из-за разных обстоятельств решают не продолжать учебу на третьей ступени общеобразовательной школы, то есть в 10-11 классах. Есть немало случаев, когда по прошествии времени они хотят продолжить обучение, однако в обычные школы их уже не принимают», - говорит замначальника управления образования Согдийской области Сайфулло Рахматов.

По словам директора профессионального училища сервиса города Худжанда Хайрулло Нурматова, к ним нередко обращаются молодые люди, которые хотят приобрести какую-то профессию, но не имеют аттестата о 9-летнем образовании.

«Нам хочется принять их на учебу, однако закон этого не позволяет. Мы принимаем только тех, которые получили основное общее образование. Мы можем им только рекомендовать обращаться в Минобрнауки», - поясняет Нурматов.

В настоящее время в Таджикистане функционирует единственная заочная средняя школа на базе общеобразовательной школы №35 города Душанбе. Здесь учащиеся два раза в год проходят 20-дневные курсы и в течение 2-3 лет могут закончить школу и получить аттестат зрелости.

Сайфулло Рахматов Фото Тилава Расул-заде

«Школа является хозрасчетной, и ученики должны вносить за обучение определенную сумму. Естественно, не все желающие обучаться из регионов имеют финансовую возможность ездить в столицу, снимать квартиру на определенное время, решать другие повседневные бытовые проблемы и еще платить за учебу. Мы не раз поднимали вопрос открытия заочной школы в Худжанде на базе одной из общеобразовательных школ. Занятия в ней для взрослых можно проводить во время зимних и летних каникул», - отмечает Сайфулло Рахматов.

То же самое касается и вечерних школ - их открытие обеспечит доступ к образованию отдельным категориям граждан. Вопрос необходимости открытия таких школ вновь стали поднимать в последние годы. Еще 2012 году он был затронут на коллегии министерства образования и науки. Но, как говорят чиновники, для создания вечерних школ нужно соответствующее решение правительства, которое будет определять источники финансирования деятельности этих учебных заведений.

Пару лет назад на базе двух профессиональных лицеев города Душанбе были открыты две вечерние школы. Срок обучения в этих школах составляет три года, плата за обучение - порядка 1000-1100 сомони ($105-120) в год. Однако многие задаются резонным вопросом: почему такие школы являются платными, ведь по закону государство гарантирует всем гражданам получение основного общего образования на бесплатной основе.

Большинство собеседников «Ферганы» считают, что в Таджикистане снова назрела необходимость открытия вечерних и дневных заочных школ, причем не только в столице, но и в регионах.

Речь идет о судьбах тысяч таджикистанцев, которые по разным причинам не смогли подняться выше начальных или средних классов. Без школьного аттестата они не могут устроиться даже на самую неквалифицированную работу, а значит, лишены возможности иметь сколь-нибудь достойный заработок, заниматься любимым делом и приносить пользу обществу.

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