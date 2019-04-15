Наиболее уязвимыми для нынешней погоды являются плоды черешни, и большая часть этого фруктового дерева уже пострадала от непогоды.
От сильного ветра на листьях появились потёртости и дырки, возникла опасность возникновения инфекционных болезней и вредных микроорганизмов.
Во всем Таджикистане, по информации Минсельхоза страны, площадь косточковых плодовых садов превышает 78 тыс. гектаров. Это, прежде всего, абрикос, слива, черешня, вишня, персик.
Основными регионами, где выращивается сладкая и вкусная черешня, являются районы Вахшской и Гиссарской долины.
«При хорошем уходе, а также благоприятных погодных условиях за сезон с гектара можно собрать до 6 тонн фруктов, - сказал один из фермеров Гиссара. – В этом году мы ожидаем большой урожай, цветение прошло нормально, однако прошедшие дожди и кратковременный град по некоторым местам уже нанесли вред деревьям».
Если дождливая погода будет держаться долго, то такие болезни, как бактериоз, камедетечение, монилиоз, парша, мучнистая роса и другие могут распространиться быстро и борьба против них потребуют дополнительные расходы для садоводов.
Как рассказали в Управлении растениеводства Минсельхоза республики, в Таджикистане действует Программа развития садоводства и виноградарства на 2016 - 2020 годы.
Согласно этой программе, в 2019 году запланировано разбить сады и виноградники на площади более 3 тыс. га.
В настоящее время, по данным Минсельхоза, план выполнен на 61%.
Среди фруктов, которые идут на экспорт, с большим отрывом лидируют абрикосы, затем идут яблоки и сливы.
Экспорт черешни немного отстает по разным причинам – это высокие транспортные расходы, трудности с быстрыми перевозками на рынки зарубежных стран свежих фруктов и др. Поэтому черешня, в основном, уходит на внутренний рынок.
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