В административном центре Согдийской области открылся новый магазин детской одежды «Донак». Ассортимент разнообразный – от нижнего белья до модных сорочек и костюмов, платьев и блузок, обуви для детей. От новорожденного до возраста 14 лет. Планируется и продажа детских игрушек.
Новый магазин «Донак» расположен в 19 микрорайоне Худжанда, на нижнем этаже жилого дома вдоль современного проспекта Исмоили Сомони. Общая торговая площадь – 900 кв метров. На верхнем ярусе расположены секции по продаже одежды, на нижнем – обуви. Магазин специализируется на продаже товаров производства Турции и КНР, преимущественно известных брендов «Bebetto» и «Bi Baby». График работы, как в больших городах, с 9.00 по 22.00. Новый торговый центр открыл молодой предприниматель Зайниддин Каримов, располагающий сетью магазинов одежды в Худжанде.
Церемония открытия была необычно короткой, не было пышных речей, было пожелание добра, удачи и высокого уровня обслуживания. Добро на открытие магазина дала мать предпринимателя – Шамсияхон Каримова, сыгравшая главную роль в становлении Зайниддина, как бизнесмена.
Видимо, жители Худжанда хорошо были информированы о времени открытия магазина, поскольку за первой покупкой пришло большое количество родителей со своими детьми, и многие охотно делились впечатлениями.
«Я хорошо знаю сеть магазинов предпринимателя Зайниддина Каримова. Они торгуют исключительно качественными товарами. Продавцы вежливы, очень хорошо знающие свое дело. Что хорошо, магазин находится рядом с нами. Очень удобно, когда ты можешь посещать его в необходимое для тебя время», - рассказала жительница Худжанда Отуной Хамидова.
По словам покупателя Джамшеда Мирхаликова, лучше покупать товар чуть дороже, но иметь гарантию, что он высокого качества и служит долго. «Репутация магазина «Донак» довольно высокая. Тут еще говорят о разных скидках для отцов. Это интересный ход», - говорит молодой папа.
Семья Джамоловых пришла на открытие всей семьей и ушла с покупками. «На рынках сегодня много товаров сомнительного качества. Для нас главное здоровье наших детей. Здесь есть конкретные люди и ответственность», - говорит глава семьи Комрон.
В преддверии открытия магазина его владелец Зайниддин Каримов рассказал о своем новом магазине и той сети, которую развивает в Худжанде. По его словам, главное его желание – чтобы народ одевался красиво и стильно.
- Вы владеете сетью магазинов в городе Худжанде. Привлекают они, прежде всего тем, что у них необычные названия. И довольно широко используете рекламу, при этом применяя не встречавшиеся в нашей стране маркетинговые ходы. У вас специальное образование?
- Выходит, вы обратили внимание на необычность названий магазинов и ключевые слова. Это и есть моя цель. Таким путем я стараюсь привлекать покупателей. Важно, чтобы человек посетил магазин, пусть из любопытства. Потом он увидит товар, другие рекламные атрибуты, отношение к нему. И все это будет подкупать.
Привлекая в магазин покупателя, мы заботимся не только о своей выгоде, но и его – он не только приобретет у нас качественный товар, но и уйдет с хорошим настроением. Если говорить о специальном образовании, то оно у меня есть. Я закончил в 2010 году Бишкекский государственный университет имени Арабаева, по специальности менеджмент. Проработав некоторое время в сфере бизнеса по окончании университета, побывал в США. Туда я не ездил для стажировки или на какие-то курсы. У меня была возможность, и я просто пожил там для себя. Разумеется, многому меня научила мама, которая в трудные годы 90-х занималась челночным бизнесом. Я практически рос рядом с ней, все видел своими глазами, слышал своими ушами. И теперь полученные знания применяю на деле.
- Почему «Донак», «Шапарак»? Ведь раньше у вас был магазины с европейскими названиями…
- Если хочешь построить свое дело основательно, то все должно быть свое, и оно должно быть привлекательно необычностью, неординарностью. Я долго думал над тем, как назвать свой первый магазин. Выбрал таджикское название – «Шапарак». «Шапарак» в моем понимании – бабочка, существо, олицетворяющее многоцветие, разнообразие, красоту. Представьте себе широкие луга, где растет масса разнообразных цветов с естественной, природной красотой, то взлетающих вверх, то садящихся на цветы разнокрылых бабочек. В моем воображении – это наши самые прекрасные существа женщины, которые должны быть красивы, нежны и ухожены. Согласитесь со мной, что человека делает более красивым и обаятельным одежда. Так у меня родилась идея открыть магазин женской одежды «Шапарак».
Впоследствии подумал и решил, что достойно должны выглядеть и наши мужчины. И в этом магазины была открыта секция мужской одежды. С учетом покупательской способности и тяги отдельной категории людей к модной одежде в 2011 году мы открыли другие магазины «Шапарак – классик» и «Шапарак – арзон» уже за пределами территории рынка, на одной из главных улиц Худжанда – улице Ленина.
- Но «Донак»…
- Это не простая косточка. Название это больше философское, чем материальное. «Донак» - это символ наших ожиданий, терпения, любви к формирующимся нашим детям. Ребенок в семье – это самый большой божий дар. Мы знаем, что со времени его появления в молодой семье все сразу меняется: главное родители начинают ощущать некую иную ответственность, может самую большую – они начинают работать и жить для того, чтобы его вырастить, связывая с его будущим многие надежды. И одевать его – одна из главных забот, а может и удовольствий родителей. Не зря в наших магазинах мы обращаем внимание родителей именно на этот божий дар: «Огози хушбахти» (начало счастья). Первый свой магазин под названием «Донак» мы открыли в 2008 году на рынке Панджшанбе. Это был магазин детской одежды.
- Кто ваши потенциальные клиенты?
- Это люди, которые имеют тонкий вкус, жизненный опыт, позволяющий отличать и ценить хороший товар. В нашем магазине они будет иметь возможность приобретать товары фирм, которыми пользуется вся Европа. У нас с поставщиками довольно прочные и доверительные отношения. Надеюсь, с нашими клиентами тоже будут такие же отношения.
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