Национальная сборная Таджикистана по футзалу принимает участие в международном турнире «Futsal Week Spring Cup – Porec 2019», который проходит в городе Пореч в Хорватии с 13 по 16 апреля.
В своем стартовом матче на этом престижном турнире сборная Таджикистана сыграла со сборной Венгрии. Более удачливыми оказались венгерские футзалисты, победившие со счетом 5:3. Голами в составе нашей команды отметились Парвиз Рахматов, Собирджон Гуляков и Баходур Ходжаев.
Следующим соперником таджикских футзалистов станет сборная Швеции, встреча с которой состоится сегодня, 15 апреля (в 20.30 дшб). Завтра, 16 апреля, таджикская команда сыграет с Черногорией.
Для участия в турнире в Порече привлечены 13 игроков сборной Таджикистана. Легионеры Фируз Бекмуродов и Файзали Сардоров («Алга-Дордой»), а также Рустам Хамидов («Sun City»), чьи команды вышли в 1/2 финала Суперлиги чемпионата Кыргызстана-2019, не смогли помочь национальной сборной на этом турнире.
Как сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана, участие на международном турнире «Futsal Week Spring Cup – Porec 2019» является одним из этапов подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2019, который пройдет с 16 по 27 октября.
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