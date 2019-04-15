В период с 16 по 17 апреля ливневые дожди пройдут практически по всей республике за исключением ГБАО.
По данным Агентства по метеорологии, дожди местами будут сильные. В частности, в Душанбе, Гиссаре, Яване, Кулябе, Шуроабаде, Ховалинге, Муминабаде, Истаравшане, Пенджикенте.
В отдельных же районах республиканского подчинения (Дарбанд, Варзоб, Майхура) сильные дожди будут сопровождаться грозами, а также возможен град.
Завтра также ожидается понижение дневной температуры в долинах на 8-10 градусов.
Сообщается, что на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и в бассейнах рек Яхсу, Кызылсу (южная), Обихингоу, Кафирниган, Элок, Сурхоб, притоков реки Зеравшан (Пенджикентский район) ожидается повышение уровня воды.
В перечисленных выше бассейнах рек также возможны селевые явления, а в горных районах республики (выше 3000 м) ожидается сход снежных лавин.
В Душанбе будет облачно, дождь, временами сильный, с грозой. Температура днем прогреется до 17-19 градусов.
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