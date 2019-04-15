В конце прошлого года правительство своим постановлением обязало Минфин публиковать ежеквартально на своем интернет-сайте данные о ходе исполнения доходной и расходной частей госбюджета на 2019 год.
Исключением является информация, имеющая секретный характер.
Между тем, в разделе «Бюджет» на сайте Минфина сравнительно «свежей» информацией об исполнении бюджета является «Отчет по исполнению Госбюджета РТ в 2018 году (предварительные цифры)».
Согласно предоставленным «АП» Агентством по статистике при президенте РТ оперативным данным Минфина, общий объем госбюджета в первом квартале этого года составил чуть более 4,5 млрд сомони. План перевыполнен на 0,8%.
Доля налогов в общем объеме доходов бюджета составляет около 80%.
Доступ усложняется
Получить информацию в официальных структурах республики в последнее время становится все сложнее. Многие министерства и ведомства страны воздерживается даже от публикации статических данных на своих сайтах.
Вместо размещения информации о своей деятельности ведомства широко практикуют перепечатку новостей с сайта главы государства.
К примеру, Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом ранее своевременно публиковал на своем сайте небольшой отчет о проделанной за квартал работе.
Однако, по итогам состоявшегося 12 апреля этого года расширенного заседания в этом комитете, на сайте ведомства появилось лишь одно предложение, что такое мероприятие прошло.
На вопрос «АП» о возможной технической ошибке в пресс-службе Госкомимущества сказали, что «никакой ошибки нет, руководство посчитало, что одного этого предложения будет достаточно».
Письменные же запросы журналистов многими ведомствами просто игнорируются, а если даже ответят, то через несколько недель. В таких случаях журналистский материал теряет свою актуальность.
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