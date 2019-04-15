В весовой категории 90 кг дзюдоист из Таджикистана Эмомризо Анварзода выиграл золотую медаль. Другой таджикский дзюдоист Мухаммадризо Кувватов (до 60 кг) стал третьим в своей весовой категории.
Как сообщает пресс-служба НОК РТ, у девушек Шохида Каландарова в весовой категории до 63 кг стала обладательницей серебряной награды, а в весе до 52 кг Ахлия Муминова заняла третье место и выиграла бронзовую медаль.
Международный турнир проходил в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 18 лет и юниоры и юниорки до 21 года.
В течение трех дней в турнире приняли участие 245 спортсменов из шести стран.
За призовые места Tashkent Asian Cup 2019 боролись дзюдоисты из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и ОАЭ.
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