Власти Таджикистана после двухмесячных размышлений восстановили налоговые льготы для мукомольных предприятий, от которых зависит стоимость хлеба в республике.

С учетом предложений производителей муки, нижняя палата парламента Таджикистана сегодня, 15 апреля, поддержала правительственный проект поправок в государственный бюджет на 2019 год.

Эти поправки предполагают установить НДС на поставку пшеницы для перерабатывающих предприятий по ставке 10%. По этой же ставке предлагается взимать этот налог при продаже производимой мукомольными предприятия продукции.

Отметим, что до 1 января этого года действовала 10%-я льготная ставка НДС на ввоз пшеницы (за исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров), её поставку на перерабатывающие предприятия, а также продажу продукции, произведенной мукомольными предприятиями.

Однако в бюджете на 2019 год в льготном списке оставили только импорт пшеницы. Ставка НДС на дальнейшую поставку пшеницы на перерабатывающие предприятия и на продажу конечной продукции была установлена на уровне 18%.

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