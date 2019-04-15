Определился состав сборной Таджикистана на чемпионат Азии по вольной и греко-римской борьбе, который пройдёт с 23 по 28 апреля в китайском городе Сиань, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.
В Китае честь Таджикистана в вольной борьбе будут защищать Хикматулло Вохидов (57 кг), Джамшед Шарифов (61 кг), Абулкосим Файзиев (65 кг), Сорбон Абдулхаев (70 кг), Гуломджон Шарифов (74 кг), Аъзамджон Юсуфов (79 кг), Баходур Кодиров (86 кг), Фаридун Одилов (92 кг), Искандари Рустам (97 кг) и Фарход Анақулов (125 кг). Главный тренер - Абдурозик Олимов.
В греко-римской борьбе выступят Мубинджон Ахмедов (67 кг), Хабибджон Зухуров (77 кг) и Тохир Охонов (87 кг) под руководством главного тренера сборной Фарруха Бекова.
Стоит отметить, что ранее Объединенный мир борьбы сообщил, что в 2019 году запланированы три чемпионата Азии - среди взрослых, юниоров и кадетов. После этого чемпионата 27-30 июня состоится чемпионат Азии среди кадетов в Тайчунге (Китайский Тайбэй), далее 9-14 июля чемпионат Азии среди юниоров в Бейруте (Ливан).
Кроме того, по расписанию, борцов также ждут чемпионаты мира среди кадетов, который пройдёт с 29 июля по 4 августа в болгарской столице Софии, среди юниоров 12-18 августа в Таллинне (Эстония), среди взрослых 14-22 сентября в городе Нур-Султан (Казахстан), среди ветеранов 8-13 октября в Тбилиси (Грузия) и среди спортсменов U-23 в период с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия).
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