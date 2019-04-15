С 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана появится линейка единых тарифов на мобильные услуги согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года.

Все тарифные планы, которые до этого предлагали сотовые операторы Таджикистана, будут аннулированы.

Абонентов переведут на новые тарифы согласно распоряжению антимонопольной службы.

Это распоряжение начинает действовать с 18 апреля.

Мобильные операторы Таджикистана уже уведомили своих абонентов о переходе на новые тарифные планы своих абонентов.

С согласия Антимонопольной службы, все операторы Таджикистана разделили линейку единых тарифов на три вида: с абонентской платой в 25, в 30 и в 35 сомони. За эти деньги абоненты получают во всех компаниях равное количество минут для разговоров.

В объяснениях к новым тарифам на сайтах компаний отмечается, что при нулевом балансе будут доступны только входящие голосовые вызовы и SMS-сообщения в течение 180 дней.

Также компании сообщают, что в случае неуспешного начисления абонентской платы «все платные действия функционировать не будут».

То есть, без абонентской платы исходящие звонки, исходящие SMS/MMS будут недоступны.

Вот, что предлагаются в линейке единых тарифов всех сотовых компаний:

Тариф №1:

Абонентская плата - 25 сомони. Абоненту предоставляются безлимитные звонки внутри сети, 20 минут на мобильные и фиксированные сети по РТ, 20 SMS-сообщений по РТ.

Тариф №2:

Абонентская плата - 30 сомони. Абоненту предоставляются 200 минут внутри сети, 30 минут на мобильные и фиксированные сети по РТ, безлимитные SMS/MMS -сообщения по РТ.

Тариф №3:

Абонентская плата - 35 сомони. Абоненту предоставляются 100 минут на звонки и 330 SMS/MMS по РТ.

Тарификация сверх пакетов: Исходящие внутри сети – 0.10 сомони, исходящие на другие мобильные операторы и местные разговоры по Таджикистану – 0.25 сомони, SMS/MMS-сообщения внутри РТ – 0.10 сомони, международные SMS/MMS-сообщения – 0.50 сомони и передача данных за 1МБ – 0.062 сомони.

Стоимость минуты разговора в Россию достигнет 1,25 сомони.

Tcell назвал свои тарифы «Салом» (1,2,3), «Мегафон Таджикистан» - «Простой» (1,2,3), а Babilon-М - «Муносиб» («Подходящий» - 1,2,3).

Мобильный оператор Beeline ещё не выставил единые тарифы на своём сайте.

Интернет-пакеты исчезают

Антимонопольная служба Таджикистана своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов. Таким образом, с 18 числа один гигабайт (1024 мегабайт) интернета у таджикских операторов будет стоить не менее 63 сомони против 30-35 сомони нынешних.

Получается, мобильный интернет в Таджикистане подорожает в более, чем два раза.

Как сообщили «АП» в одной из сотовых компаний, интернет-пакеты, которые предлагали сотовые операторы ранее, тоже исчезнут: абоненты будут платить за каждый Мб 0,062 сомони.

13 апреля «Tcell» уже опубликовал стоимость интернета согласно распоряжению Антимонопольной службы.

Компания предлагает линейку интернет пакетов G от 250 мегабайт до 10 000 мегабайт. Интернет пакет G 1000 (1000 мегабайт) стоит 62 сомони, а G 10 000 - 620 сомони. В этих пакетах каждый мегабайт считается по 0,062 сомони.

По словам источника в одной из сотовых компаний, раньше при покупке интернет-пакетов абонентам вход в сеть обходился дешевле.

«Например, абоненты могли покупать 3000 Мб интернета в пакетах примерно за 65 сомони. А теперь 3000 Мб интернета будет стоить 186 сомони. То есть, можно считать, что интернет подорожал почти в три раза», - отметил источник.

Тем временем, сотовые операторы Таджикистана предлагают абонентам успеть купить годовые интернет-пакеты по низким ценам до 18 апреля.

Как «АП» объяснили в сотовых компаниях, приобретённые мегабайты можно будет потратить в течение года.

"Например, вы купили 10 000 мегабайтов. Вы можете потратить эти мегабайты до 31.12.2019 года. Есть, конечно, пользователи, которые за месяц потратят такой объём, но для многих при экономии это будет выход купить интернет подешевле", - сообщил источник в одной из сотовых компаний.

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