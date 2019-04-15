15 апреля исполняется 70 лет одной из самых ярких звезд эстрады, народной артистке СССР Алле Пугачевой.

На ее песнях выросло не одно поколение слушателей, в том числе, и из Таджикистана.

Неверно, уже мало, кто помнит, как в далеком 1989 году Алла Пугачева приезжала в Душанбе на гастроли.

Май 1989 года. На снимке - певица Алла Пугачева на встрече с душанбинскими журналистами. Фото из архива Гафура Шерматова

Тогда примадонна советской эстрады почти неделю провела в таджикской столице и дала несколько концертов в начале июня.

Алла Пугачева в Душанбе. Стадион им. Фрунзе 5 июня 1989 года. Фото из архива Гафура Шерматова

Концерты певицы проходили на республиканском стадионе имени Фрунзе, который на тот момент вмещал 20 тысяч зрителей. В течении нескольких дней к стадиону было не подступиться: народ шел толпами к стадиону, чтобы увидеть всенародно любимую певицу.

К сожалению, кадров с того поистине грандиозного культурного для советского Душанбе события сохранилось очень мало, а видео с концерта нам и вовсе не удалось найти. Однако в сети выложен ролик, как в том же 1989 году Алла Пугачева исполняет хит того времени на стадионе в Пензе.

Аллой Пугачевой ее сделала мама

За творческой и личной жизнью Аллы Пугачевой уже более полувека следит вся страна. Но широкой публике вряд ли известны те факты ее биографии, о которых сама она редко упоминает в интервью, пишет Культурология.

Ее родители познакомились на фронте. Зинаида Одегова выступала в составе концертной бригады, а Борис Пугачев служил в разведке. Во время одного из сражений он потерял правый глаз, из-за чего ему пришлось расстаться с мечтой стать цирковым артистом. Но после войны он продолжал выступать в народном театре, и дочь унаследовала от родителей артистизм и любовь к сцене. Первым ребенком в их семье был сын, но он умер от дифтерии, не прожив и года.

В 1949 г. родилась Алла, а спустя еще год – Евгений. Дочь назвали в честь известной актрисы МХАТа Аллы Тарасовой.

Ее брат Евгений говорил: «Аллой Пугачевой ее сделала мама». Сама она профессиональной певицей так и не стала, но в дочери видела свое продолжение и возможность воплотить неосуществленные мечты. С 5 лет Алла занималась с учительницей музыки, которая обратила внимание на ее абсолютный слух и музыкальные способности. Ежедневно игре на фортепиано отводилось по 3 часа, и к тому моменту, когда Алла поступила в музыкальную школу, она уже хорошо освоила инструмент.

Сценический дебют Аллы Пугачевой состоялся в 1954 г., когда ей было всего 5 лет. Концерт проходил в Колонном зале Дома Союзов. Зинаида Одегова вспоминала: «Аллочка шла на концерт в Колонный зал спокойно, а как увидела заполненный зал, побледнела, спряталась за кулисы – она росла застенчивой, но я сказала: «Надо, Алла. Ты уже большая», – и она вышла...».

Алла Пугачева с мамой, Зинаидой Одеговой Фото: uznayvse.ru

После окончания 8 классов Пугачева поступила в училище Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение. И уже на 2-м курсе она отправилась в свой первый гастрольный тур в составе сборной программы Мосэстрады. Следующие несколько лет она провела в гастролях по Крайнему Северу и Заполярью в составе агитбригады «Юность», из-за чего у нее возникли проблемы с учебой. В результате продолжительного отсутствия на занятиях певицу отстранили от выпускных экзаменов, и диплом она не получила. После этого ее направили на работу учительницей музыки в одну из школ, где она преподавала в течение полугода. И только после этого Пугачеву наконец допустили к экзаменам и вручили диплом «Дирижера хора».

Алла Пугачева в фильме *Женщина, которая поет*, 1978 Фото: kino-teatr.ru

А потом опять началась гастрольная деятельность – становиться дирижером хора Пугачева не планировала, и она выступала в составе бригады эстрадно-циркового училища, ансамбля «Новый Электрон», групп «Москвичи» и «Веселые ребята». Вместе с последними певица получила Гран-при на фестивале «Золотой Орфей» за песню «Арлекино». С этого момента и начался ее триумфальный путь в качестве сольной исполнительницы «Москонцерта».

В конце 1970-х гг. Алла Пугачева уже пользовалась невероятной популярностью во всем Союзе. У этой славы была и обратная сторона: однажды она стала объектом охоты серийного маньяка-убийцы. На счету Анатолия Нагиева было несколько изнасилованных и убитых женщин, но какое-то время его преступления оставались безнаказанными – милиция никак не могла выйти на его след. Некоторые его жертвы пострадали только из-за того, что внешне напоминали ему Пугачеву. В сентябре 1980 г. преступника наконец удалось схватить. Его судили и приговорили к расстрелу.

Народная артистка СССР Алла Пугачева Фото: 24smi.org

Всем известно, что Алла Пугачева обладает не только вокальными, но и артистическими данными, благодаря чему ее не раз приглашали в кино. Однако, как правило, она появлялась на экранах в качестве камео – то есть самой себя. А ее актерский потенциал так и остался нереализованным. Известно, что она проходила пробы в несколько фильмов, но не была утверждена. Так, сохранилась фотография с ее проб на главную роль в фильме «Хождение по мукам», которая в результате досталась профессиональной актрисе Ирине Алферовой. Певица также пробовалась на роль солистки ансамбля в музыкальном фильме «Центровой из поднебесья», но утвердили выпускницу ГИТИСа Людмилу Суворкину. Правда, пела героиня голосом Пугачевой. Как и Надя Шевелева в «Иронии судьбы…». А самым известной киноработой Пугачевой стал фильм «Женщина, которая поет».

Певица никогда не боялась экспериментировать с имиджем Фото: hochu.ua, uznayvse.ru

Певица никогда не скрывала того, что у нее есть вредные привычки. Она курила с 13 лет, не отказывала себе в выпивке. Однажды она призналась: «Все лучшее, что мной написано, все сумасшедшие идеи – это осуществлялось, скажем так, не без алкогольного влияния. Впрочем, и неприятности тоже случались именно от этого. И все-таки творчество внутри дома всегда было под влиянием рюмочки». Однако, вопреки распространенным слухам, певица никогда не страдала от алкогольной зависимости.

Алла Пугачева в 2009 г. Фото: 24smi.org

В ее профессионализме никогда никто не сомневался. Она настолько предана своему делу, что не раз была готова рисковать жизнью. О ее отчаянном характере ходили легенды, и для этого были все основания. Об одном из таких случаев в цирке рассказал Игорь Кио:

«Она захотела спеть свой новый шлягер «Миллион алых роз», раскачиваясь на трапеции. Трапеция эта устроена следующим образом: от нажатия кнопки она снизу стремительно взмывает под купол. Алла втайне от нас решила, что эффектнее будет, если и она выступит под куполом. Она подарила ассистенту, который стоит на пульте и нажимает на кнопку, пластинку со своим автографом – и он ее в нужный момент поднял. А меня до этого еще попросила, когда начнет петь, закрутить трапецию вокруг своей оси, чтобы потом она раскручивалась. Когда началась съемка, мы просто похолодели от ужаса – ведь все же планировалось совершить внизу. Даже воздушные гимнасты по законам техники безопасности, если поднимаются на высоту свыше пяти метров, обязаны надеть страховочный трос – лонжу. Пугачева же работала без всякой лонжи, без всякой страховки. И проделала все так, будто ей каждодневно приходится заниматься подобными делами. После съемок Алла созналась мне, что единственное, чего она боится в жизни, – это высота…».

Певица с мужем, Максимом Галкиным, и детьми Лизой и Гарри Фото: fan-club-alla.ru, fakty.ua

Звание народной артистки СССР Алла Пугачева получила за день до официального распада Союза. Таким образом, она стала последней певицей, удостоенной этого титула.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: fakty.ua

Хотя о своем уходе со сцены Примадонна заявляла уже не раз, после каждой творческой паузы она снова возвращалась. На радость своим поклонникам, так будет и на этот раз. Уже через 2 дня после своего дня рождения Алла Пугачева даст большой юбилейный концерт в Кремлевском Дворце Москвы.

Один из последних хитов Примадонны – «Я смогу»: Новая лирическая песня Аллы Пугачевой, которой хочется подпевать.

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