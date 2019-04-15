Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл вчера вечером в Ташкент с госвизитом по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Основные мероприятия государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Узбекистан состоятся15 апреля в резиденции Куксарой, пишет uznews.uz.

В ташкентском международном аэропорту им. И.Каримова Токаева встретили Премьер-министр Абдулла Арипов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

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Сегодня в ходе переговоров президенты двух стран обсудят актуальные вопросы двухстороннего взаимодействия.

В ходе запланированных переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также рассмотрены приоритетные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Планируется принятие совместного заявления глав государств, а также подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие многоплановых отношений между странами, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев сегодня также примут участие в церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.

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