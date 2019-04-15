Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019 между командами «Алтын Асыр» (Туркменистан) и «Истиклол» (Таджикистан).
Азиатская футбольная Конфедерация утвердила назначение судей на очередные матчи второго по значимости клубного соревнования Азии. Матч «Истиклола» во втором туре группового этапа с «Алтын Асыром», который пройдет в Ашхабаде, обслужит бригада судей из Катара, сообщает пресс-служба душанбинского клуба.
Главным арбитром матча назначен рефери ФИФА Абдулла Али Аль-Марри. На линиях ему помогают его соотечественники Рамзан Саид Аль-Наими и Захи Аль-Шаммари. Резервный арбитр – Бара Аиша (Палестина). Инспектор судей – Мухсин Торки (Иран). Комиссар матча – Равишанкар Джаяраман (Индия).
В ночь с 14 на 15 апреля, чемпион Таджикистана по футболу «Истиклол» с аэропорта Алматы вылетел в город Ашхабад, где в среду, 17 апреля, сыграет с «Алтын Асыром». После прибытия в Туркменистан делегация таджикской команды разместится в гостинице «Sport Hotel».
На матч с финалистом прошлогоднего розыгрыша Кубка АФК, тренерский штаб столичного клуба взял 18 футболистов.
Напомним, что матч второго тура группового турнира Кубка АФК «Алтын Асыр» (Туркменистан) - «Истиклол» (Таджикистан) пройдет 17 апреля на стадионе «Копетдаг» в Ашхабаде.
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