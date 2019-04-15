Группа «Шамс», Джонибек Муродов, Зайнура Пулатова и Фотима Машрабова дали концерт в рамках празднования Навруза в Лондоне, выступив в Royal Garden Hotel.

На праздник пришли более 250 соотечественников, проживающих в Великобритании. Это, по сути, первое столь масштабное мероприятие в Лондоне, открывшее свои двери для всех соотечественников бесплатно. Оно было проведено еще 23 марта, но мы не могли оставить его без внимания.

Мероприятие было проведено Посольством Республики Таджикистан в Великобритании при поддержке авиакомпании «Сомон Эйр» и ряда частных спонсоров среди соотечественников за рубежом, в их числе был Хофиз Шахиди - сын композитора Толиба Шахиди, проживающий в британской столице.

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