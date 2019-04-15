Молодой душанбинец, не справившись с управлением автомобиля, на своем Volkswagen Golf днем в пятницу врезался в светофор в центре таджикской столицы.

28-летний житель столицы Фаррух Каримов протаранил светофор и камеру видеонаблюдения, установленные на пересечении улицы Шохтемура с проспектом Рудаки, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

В результате ДТП Каримов не пострадал.

фото предоставлено пресс-службой МВД РТ

По данному факту проводится расследование.

Источник «АП» в столичной милиции сообщил, что установлено, что на момент совершения ДТП водитель был трезв.

Фаррух Каримов фото предоставлено пресс-службой МВД РТ

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