Мэр Душанбе Рустам Эмомали подвел итоги объявленного в декабре прошлого года конкурса на выявление лучшего школьника и лучшего воспитателя детского сада столицы.

Имена победителей конкурса определила специальная комиссия, которую возглавила вице-мэр Душанбе Мавсума Муини. В ее состав входили представители Минобразования, администрации мэра Душанбе, психологи, педагоги со стажем.

Лучшим воспитателем детского сада признана педагог детсада №67 Назарбахт Алидодова, лучшим школьником города объявлен ученик 10 класса общеобразовательной школы №49 Масъуд Давлатзода, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы и по 3 тыс. сомони.

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