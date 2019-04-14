Часть акционеров Facebook выразила недовольство тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных. Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос о лишении Цукерберга привилегий и отстранении с поста гендиректора. Обращение акционеров опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам США, пишет Медуза.
Цукерберг, указывается в заявлении, контролирует примерно 60% голосующих акций, что дает ему возможность фактически единолично контролировать политику компании.
Именно отсутствие независимого правления, считают подписавшие обращение, привело к тому, что Facebook оказался замешан в скандалы, включая утечку данных в Cambridge Analytica, российское вмешательство в выборы в США и распространение фейковых новостей.
Авторы инициативы включили ее в план обсуждения на годовом собрании, которое должно пройти 30 мая, пишет РБК.
Акционеры указывают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась на 40% из-за решений руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций».
Авторы требования подчеркивают, что в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров: ряду владельцев акций предоставляется больше прав голоса. Это, в первую очередь относится к Марку Цукербергу — при том, что ему принадлежит лишь 13% акций компании, в правлении за ним закреплена доля в 51% всех голосов.
Это дает Цукербергу возможность фактически единолично контролировать политику компании. «Без равных прав голоса акционеры не могут привлечь руководство к ответственности», — подчеркивают авторы заявления. Они напомнили об обвинениях, которые привели к падению стоимости компании — в их числе, распространение на базе Facebook ложной информации и вмешательство в выборы.
Руководство Facebook опубликовало ответное заявление, в котором подчеркнуло, что существующая структура правления наилучшим образом отвечает интересам акционеров.
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