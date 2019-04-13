Президент, премьер-министр, а также члены правительства РФ и сотрудники кремлевской администрации, как того требует закон, опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2018 год.
Доход президента России Владимира Путина в 2018 году составил 8 миллионов 648 тысяч 353 рубля. Декларация опубликована на сайте Кремля, пишет Медуза.
Годом ранее доход Путина составил более 18 миллионов из-за продажи участка земли. Имущество президента в 2018 году по сравнению с 2017-м не изменилось.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2018 году получил доход в размере 9 миллионов 917 тысяч 510 рублей (годом ранее — 8 миллионов 565 тысяч рублей)
Среди членов правительства самый большой доход в 2018 году — 538 миллионов рублей — у вице-премьера и полпреда президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров задекларировал 443 миллиона доходов, а министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — 183 миллиона.
В администрации президента самый большой доход — 657 миллионов рублей — задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе, бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.
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