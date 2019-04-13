Несмотря на то, что в советском Душанбе все группы назывались «вокально-инструментальными ансамблями» (ВИА) по сути, они исполняли настоящую рок-музыку, по которой в 70-е годы начала сходить с ума вся столичная молодежь. И, конечно, к сегодняшнему Всемирному дню рок-н-ролла они имеют самое прямое отношение.
Наш постоянный автор Гафур Шерматов собрал для вас фотографии таджикских рок-н-рольщиков.
Гафур Ашурович - сам большой поклонник рок-н-ролла, говорит, что в советском Душанбе его знала «каждая собака», потому что он был держателем внушительной коллекции виниловых пластинок популярных мировых рок групп.
- Обычные люди называли их дисками, совсем обычные люди – пластинками, а мы – коллекционеры называли их «пластами» и готовы были отдать за них большие деньги, - рассказывает Шерматов.
Были пласты стоимостью и по сто советских рублей, например, альбом «Animals» Pink Floyd осенью 1977 года в Душанбе стоил 100 рублей. И это была мечта любого коллекционера, рассказывает Шерматов.
- Мы любили эту музыку за ее свободу, бунтарство, за то, что она была настоящей. И, конечно, таджикские музыканты подражали своим кумирам: в Душанбе в 70-е годы появилось много ВИА, которые создавали потрясающую музыку.
В городе она звучала на каждой концертной площадке, ее слушали и дома. Те, кто не был музыкантом, старались приобщиться к культуре рок-н-ролла хотя бы через внешний вид, поэтому модные душанбинцы охотились за джинсами Levis или коллекционировали пласты.
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