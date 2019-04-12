Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 16 июля текущего года начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Тбилиси и обратно. Информацию об этом распространила пресс-служба международного аэропорта столицы Грузии, сообщает Nuz.uz.
В летний сезон полеты будут совершаться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. НАК использует для данных рейсов самолеты Airbus A320.
В первом квартале 2019 года количество визитов из Узбекистана в Грузию резко возросло. За указанный период узбекистанцы побывали в Грузии свыше 4,5 тысячи раз, что почти на 300% превышает аналогичные показатели прошлого года.
Прямое авиасообщение между странами было прекращено с распадом СССР. В настоящий момент пассажиры вынуждены летать через третьи страны. Минимальное время в пути между Ташкентом и Тбилиси составляет более восьми часов.
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