Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 16 июля текущего года начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Тбилиси и обратно. Информацию об этом распространила пресс-служба международного аэропорта столицы Грузии, сообщает Nuz.uz.

В летний сезон полеты будут совершаться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. НАК использует для данных рейсов самолеты Airbus A320.

В первом квартале 2019 года количество визитов из Узбекистана в Грузию резко возросло. За указанный период узбекистанцы побывали в Грузии свыше 4,5 тысячи раз, что почти на 300% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено с распадом СССР. В настоящий момент пассажиры вынуждены летать через третьи страны. Минимальное время в пути между Ташкентом и Тбилиси составляет более восьми часов.

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