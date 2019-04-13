Советские фильмы. Кажется, что мы знаем о них все. Но они, как сундук с восточными сокровищами, всегда готовы удивить новой порцией чего-то удивительного и ранее неизвестного. Kaktakto вспомнил, какие советские фильмы снимались в Центральной Азии.
Алматы
Игла
Год выпуска: 1988.
Режиссер: Рашид Нугманов.
Сценарий: Вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней. Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Как спасти девушку? Моро увозит ее к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город все начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков. В главной роли в Игле снялся рок-исполнитель Виктор Цой.
Ангел в тюбетейке
Год выпуска: 1968.
Режиссер: Шакен Айманов.
Сценарий: «Ангел в тюбетейке» — так с мягкой иронией зовут героя картины — учителя географии Тайлака. Тайлак — этакий добродушный увалень, с богатырскими плечами и ангельским характером, считающий, что такой мамы, как у него, нет на всем земном шаре. Кроме того, Тайлак даже за столом не расстается с традиционной тюбетейкой.
Не желая больше мириться с холостяцкой жизнью застенчивого «Ангела» — Тайлака, его мать Тана приезжает в Алма-Ату, чтобы найти сыну невесту. «Мужчина не имеет права жить один, — рассуждает Тана, — рядом должна быть мать, на худой конец — жена». В ходе поисков она знакомится с семьей Нияза, который начинает ухаживать за Таной. Между тем Тайлак знакомится с очаровательной Айшой. Не сразу мать «Ангела» одобряет выбор сына. Выясняется, что Айша — дочь некого Таира, который был женихом Таны и нарушил слово, а забыть такую обиду трудно. Выйти замуж за «Ангела» мечтает и оборотистая продавщица пива Алтыншаш. Отбившись от притязаний продавщицы, Тайлак делает предложение Айше. Нияз просит Тану стать его женой. Двойной свадьбой заканчивается эта веселая история.
В фильме показаны кадры старой Алма-Аты, которая в то время была столицей Казахской ССР.
Ашхабад
Офицеры
Год выпуска: 1971.
Режиссер: Владимир Роговой.
Сценарий: Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.
В Ашхабаде были сняты кадры похищения Любы Трофимой басмачами. Именно там прозвучала ставшая афоризмом фраза: «Есть такая профессия — Родину защищать».
Радуга
Год выпуска: 1943.
Режиссер: Марк Донской.
Сценарий: Во время Великой Отечественной войны простая украинская женщина Олена Костюк становится партизанкой. Попав в руки врага, она переносит нечеловеческие муки, пытки, смерть своего новорожденного ребенка, убитого фашистом, но не выдает товарищей.
Съемки фильма проходили на стадионе в Ашхабаде. Макеты деревенских домов посыпали солью, которая в кадре заменяла снег. Съемки зимних пейзажей проходили в сорокаградусную туркменскую жару.
Душанбе
Я встретил девушку
Год выпуска: 1957.
Режиссер: Рафаил Перельштейн.
Сценарий: Прекрасный голос Лолы, главной героини фильма, привлекает внимание многих в ее городе — начиная от профессионалов из городского хора, стремящихся заполучить девушку в свои ряды, до Саида, обычного рабочего парня, который подолгу стоит у ее дома. Но отец Лолы, желая оградить дочь от любых посягательств, отправляет ее в деревню, не подозревая даже, что влюбленный Саид найдет Лолу и там.
Фильм «Я встретил девушку» — первый цветной фильм, снятый на киностудии Таджикфильм.
Ташкент
Ташкент — город хлебный
Год выпуска: 1967.
Режиссер: Шухрат Аббасов.
Сценарий: Советская Россия, Поволжье, 1921 год. Засуха иссушила землю Поволжья. Неурожай привел к массовому голоду. Крестьянская семья потеряла кормильца, с матерью остались трое малолетних детей. Чтобы спасти ослабевших маму и братьев от голода, старший мальчик — Миша Додонов решает ехать в среднеазиатский город Ташкент (о продуктовом изобилии которого ходит много легенд) за продуктами, с собой он берет и друга Сережу. Вместе двое подростков уезжают на попутном поезде.
По дороге Сережа заболевает тифом и остается в лазарете на одной из железнодорожных станций. Дальнейший путь Миша продолжает в одиночестве. Преодолев опасности и испытав многочисленные лишения, непосильные даже для взрослого, он приезжает в Ташкент. Здесь он работает на виноградниках бая и зарабатывает наконец хлеб на пропитание себе и своей семье. С деньгами и несколькими мешками зерна Миша возвращается в родную деревню, но в живых застает только больную изможденную маму. Младшие братья Яша и Федя умерли от голода.
В конце 60-х картина вышла в прокат в обрезанном цензурой односерийном варианте. Но авторы ленты чудом спасли и сохранили копию оригинала фильма, которую им фактически пришлось выкрасть с киностудии «Узбекфильм». Долгие годы копия хранилась в архивах оператора Хатама Файзиева. Лишь 45 лет спустя эта раритетная кинолента была оцифрована и показана зрителю на большом экране. В 2013 году в Ташкенте состоялась премьера двухсерийной версии этого легендарного фильма.
Улица 13 тополей
Год выпуска: 1969.
Режиссер: Виктор Иванов, Абрам Народицкий.
Сценарий: Киноповесть была создана по мотивам одноименного произведения, написанного Дмитрием Холендро. 1966 — год сильного разрушающего землетрясения в Узбекистане. Город Ташкент почти полностью разрушен — дома, улицы, дороги, много раненых и погибших. Среди них где-то должна быть она — девушка Мастура, которую ищет украинский парень. Она ждет его помощи, и не только она.
Бишкек
Очкарик
Год выпуска: 1972.
Режиссер: Алгимантас Видугирис.
Сценарий: Мальчишка Кубанычбек, добрый, но слишком маленький, чтобы противостоять компании нагловатых одноклассников, дружит с девочкой Бермет. Одноклассники обижают и ее и самого Кубанычбека. Он часто мечтает, как, став сильным, защищает Бермет и наказывает ее обидчиков. И вот, на летние каникулы он уезжает на Иссык-Куль, к своему дяде, где помогает тому пасти овец, вести хозяйство. За лето Кубанычбек окреп и подрос и, вернувшись в город, уже смог постоять за себя и свою подружку.
Съемки фильма проходили в одном из микрорайонов Фрунзе (так в 1972 году назывался нынешний Бишкек). Специально для съемок были построены детские качели, скамейки и карусель. К сожалению, до сегодняшних дней постройка не сохранилась.
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