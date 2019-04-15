АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 АПРЕЛЯ
- Важных событий и мероприятий на этот день не предусмотрено.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15АПРЕЛЯ
1926 - Открытие первого съезда профсоюзов Таджикистана.
1928 – В Таджикистане вместо арабской введена латинская графика.
1938 - ЦИК и Совнарком Таджикской ССР приняли Постановление «О внедрение обучения русского языка в таджикских и внерусских школах».
1985 – Основано издательство «Шарки Озод».
2008 - Правительство РТ утвердило Устав и структуру управления Открытого акционерного общества (ОАО) «Рогунская ГЭС».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 АПРЕЛЯ
1878 – Родился основоположник современной таджикской литературы, Герой Таджикистана Садриддин Айни.
1899 – Родился поэт Пайрав Сулаймони.
1932 – Родился писатель Зайниддин Дустматов.
1937 – Родился книговед-библиограф Абдулладжан Юнусов.
1937 – Родился оператор Анвар Мансуров.
1938 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Устокадам Машрабов.
1942 – Родился художник Бек Наим.
1950 – Родился актёр театра и кино Шерали Абдулкайсов.
1952 – Родился поэт Муллозухур Тохири.
1952 – Родился журналист Карим Мусо.
1955 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Абдулло Султонов.
1958 – Родился дипломат Саидбег Саидов.
1959 – Родился обществовед Абдурахмон Курбонов.
1967 – Родился ученый Гиёсиддин Сайфиддинов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 22-27 тепла, 16/04 понижение до 15-20 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 8-13 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26тепла.
По городу Бохтар – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 29-31 тепла.
По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 19-21 тепла.
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