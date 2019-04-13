АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В РТСУ (ул. М. Турсунзаде, 30) продолжит работу Восьмая Международная выставка-ярмарка «Российское образование: Душанбе-2019». В ней принимают участие более 45 образовательных организаций России.
- В Молодежном театре имени Вохидова в 14:00 пройдет премьера спектакля по произведению Чингиза Айтматова "Когда падают горы".
- Состоятся два заключительных матча второго тура чемпионата Таджикистана пройдут: в субботу ЦСКА «Памир» в родных стенах примет «Панджшер», а в воскресенье «Регар-ТадАЗ» на стадионе «ТАЛКО-Арена» в Турсунзаде померится силами с «Куктошем».
- В Академическом театре оперы и балета имени Айни состоится балет Минкуса «Дон Кихот». Начало в 18:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 АПРЕЛЯ
2018 - Представители министерств транспорта Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о возобновлении автобусных сообщений.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 АПРЕЛЯ
1924 - Родилась русская иранистка Зоя Османова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО небольшие осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 7-12 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.
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