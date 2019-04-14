Таджикские культуроведы говорят, что у нас никогда не было единой национальной тюбетейки и нет необходимости ее создавать.

Головной убор в современном мире превратился в одно из средств пропаганды и представления нации. Например, народ Кавказа узнают по папахе (на самом деле этот шерстяной головной убор характерен туркоязычному народу), а туркменов - по чемберу.

Люди в Таджикистане тоже надевают тюбетейки (головные уборы). Единого или общенационального ее вида не существует, но тюбетейка считается частью национальной одежды таджиков.

Таджикские тюбетейки имеют свои отличительные черты и орнаменты, которые отображают разные регионы. Однако ни одна из них не является общенациональной.

Кулябская тюбетейка

По форме, использованию цветовой гаммы, узору вышивки таджикской тюбетейки можно определить, из какого региона ее владелец.

Так, на севере Таджикистана мужская тюбетейка четырехугольная, а на юге и востоке страны - округлой формы. Четырехугольник означает четыре стихии или четыре времени года, а круг символизирует форму Солнца. Узор тюбетейки - это не только характерный художественный рисунок, но и оберег.

На Памире многие узоры сохранились еще со времен зороастризма. Рисунок, расположенный сверху тюбетейки, означает солнце, узоры по бокам - "ширози" - от сглаза. Рисунок узора напоминает многие известные арийские символы, к примеру, свастику, означающую четыре стихии.

В прежние времена к подбору цветов для шитья тюбетеек относились очень строго. Классическая памирская тюбетейка была красного цвета. Однако сейчас молодежь выбирает различные цвета.

Бадахшанская тюбетейка

В Хатлонской области также использует арийскую символику. На тюбетейке, которую носят жители Куляба, вышита лилия, которая символизирует воду, землю, воздух и огонь. Таким образом, лилия символизирует связь человека с природой, тесную взаимосвязь всего живого на земле.

В Южном Таджикистане тюбетейки называются "тоқӣ", они очень яркие и различаются по цвету и орнаменту.

Тюбетейки горных районов бывают конические и плоскодонные. Они прошиваются от центра к краю частыми лучиками по готовой вышивке. Основные узоры в орнаментах тюбетеек: розы, звезды, тюльпаны, кресты, зигзаги, рудиментарные изображения животных и так далее.

Тюбетейки Рашта и Дарваза

Кепки вместо тюбетейки

По словам Курбона Ахмадзода, в Душанбе, когда он выходит на улицу в тюбетейке, вышитой узорами характерными для Кулябского региона, жители обращаются к нему как к "кулябцу".

- Когда человек ходит в папахе, говорят, что это кавказец, хотя в этом регионе живут несколько национальностей. Мы единое государство и единый народ, но когда гуляю по городу в тюбетейке, говорят, что кулябский. По тюбетейке узнают из какого ты региона, - отмечает Ахмадзода.

Таджикский культуровед Джонибеки Асрориён утверждает, что мы – таджики - не имеем национальной тюбетейки.

- У нас никогда не было особого головного убора, который бы представлял нашу национальность. В большистве случаев обращаем внимание на местность и тюбетейки наши тоже имеют местнический характер, – отмечает он.

Тюбетейки северного региона Таджикистана

По мнению журналиста Хафизуллоха Тохира, то, что мы не имеем национальной тюбетейки, свидетельствует о том, что даже в национальных вопросах мы не едины:

- Отрадно, что каждый регион Таджикистана имеет свои свои особенные обряды и традиции, но было бы еще лучше, если бы мы имели свою национальную тюбетейку с отличительным цветом и вышивкой, - считает он.

Однако по словам эксперта по фольклору Дилшода Рахимова, в настоящее время культура надевания тюбетейки среди молодежи почти исчезла. Молодое поколение надевает ее только на мероприятия и праздники. Поэтому возрождение такого обряда таджиков не считает необходимым.

- Место тюбетейки сегодня заняли кепки или шляпы. Нет необходимости конкретизации или создания национальной тюбетейки таджиков. Об этом никто даже не задумывался, кроме того, такая идея может стать причиной конфликта между регионами, - считает Рахимов.

Хуршед Мавлонов, один из активистов социальной сети Фейсбук, говорит, что пропаганда культурных ценностей важна тем государствам, которые недостаточно развиты с экономической точки зрения:

- Для государств с достаточно развитой наукой и технологией, пропаганда культурных составляющих имеет второстепенное значение, – поясняет он. - Потому что наряду с развитой экономикой, эти государства известны также достижениями в области науки и техники. Однако для нас – таджиков пропаганда культуры и его ценностей очень важна, так как это единственный путь представления нашего государства.

Следует отметить, что несмотря на то, что каждый регион Таджикистана имеет свою отличительную от других тюбетейку, в основном ее носит взрослое поколение.

В то же время, до 60-70-х годов прошлого столетия таджикские мужчины строго надевали тюбетейки и считали грехом сидеть у дастархана без головного убора.

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