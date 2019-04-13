Парк культуры и отдыха имени Камола Худжанди в Худжанде сегодня похож на яркий атлас: здесь этой весной зацвели более 300 тысяч тюльпанов. Ровно столько же в этом году было высажено в Ташкенте, а вот Душанбе сегодня украшают 400 тысяч тюльпанов различных видов. Мы съездили в Худжанд и убедились, что там не менее красиво, чем в столице.
Ранее, в ходе рабочего визита, по главному худжандскому цветнику прогулялся и президент Таджикистан Эмомали Рахмон. Здесь же состоялся тогда фестиваль тюльпанов «Сайри гули лола», где были представлены 100 видов этих цветов от 18 городов и районов Согдийской области.
Cегодня этот парк является любимым местом жителей и гостей города Худжанда. С утра до вечера компании друзей, семьи с детьми прогуливаются по парку, сфотографируются и наслаждаются красотой тюльпанов. Наш корреспондент тоже прогулялся по парку и заснял, как жители Худжанда не только гуляют по вечерам в парке, но и поют и танцуют на фоне тюльпанов.
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